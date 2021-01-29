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Активистов и родственников Алексея Навального подозревают в помощи вирусу

Уголовное дело может увеличить число митингующих, считает эксперт
Константин Гликин
В офисе ФБК сотрудники ГУ МВД по Москве провели обыски по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил /YURI KOCHETKOV / EPA / TASS

Сторонники политика Алексея Навального и руководители его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) стали подозреваемыми по делу о нарушении санитарных норм на митинге. Вечером 27 января в квартирах самого Навального и его супруги Юлии, других сторонников Навального и в офисе ФБК сотрудники ГУ МВД по Москве провели обыски по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК, максимальное наказание – лишение свободы до двух лет).

Это дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве 23 января после митингов в поддержку Навального. Согласно данным следствия, «организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции» – среди митинговавших в Москве были обнаружены больные COVID, имевшие предписания находиться дома.

Обыски начались вечером 27 января и продолжались в ночь с 27 на 28 января в квартирах у многих сторонников Навального и других оппозиционных активистов. Так, следственные действия прошли у Любови Соболь, главы близкого к Навальному «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, руководителя московского штаба Навального Олега Степанова, активистки Марии Алехиной. Васильева, Соболь, Алехина, Степанов и брат Алексея Олег Навальный объявлены подозреваемыми по этому делу и задержаны на 48 часов. Обыски проходили также у муниципального депутата Люси Штейн, члена либертарианской партии Игоря Ефремова и главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных