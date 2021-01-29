Активистов и родственников Алексея Навального подозревают в помощи вирусу

Активистов и родственников Алексея Навального подозревают в помощи вирусуУголовное дело может увеличить число митингующих, считает эксперт
Сторонники политика Алексея Навального и руководители его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) стали подозреваемыми по делу о нарушении санитарных норм на митинге. Вечером 27 января в квартирах самого Навального и его супруги Юлии, других сторонников Навального и в офисе ФБК сотрудники ГУ МВД по Москве провели обыски по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК, максимальное наказание – лишение свободы до двух лет).
Это дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве 23 января после митингов в поддержку Навального. Согласно данным следствия, «организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции» – среди митинговавших в Москве были обнаружены больные COVID, имевшие предписания находиться дома.
Обыски начались вечером 27 января и продолжались в ночь с 27 на 28 января в квартирах у многих сторонников Навального и других оппозиционных активистов. Так, следственные действия прошли у Любови Соболь, главы близкого к Навальному «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, руководителя московского штаба Навального Олега Степанова, активистки Марии Алехиной. Васильева, Соболь, Алехина, Степанов и брат Алексея Олег Навальный объявлены подозреваемыми по этому делу и задержаны на 48 часов. Обыски проходили также у муниципального депутата Люси Штейн, члена либертарианской партии Игоря Ефремова и главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова.