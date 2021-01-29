Активистов и родственников Алексея Навального подозревают в помощи вирусу

Сторонники политика Алексея Навального и руководители его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) стали подозреваемыми по делу о нарушении санитарных норм на митинге. Вечером 27 января в квартирах самого Навального и его супруги Юлии, других сторонников Навального и в офисе ФБК сотрудники ГУ МВД по Москве провели обыски по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК, максимальное наказание – лишение свободы до двух лет).