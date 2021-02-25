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Экс-директор Норильской обогатительной фабрики отправлен под домашний арест

Ведомости

Норильский городской суд отправил под домашний арест до 20 апреля бывшего директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала, который стал фигурантом уголовного дела, возбужденного после обрушения, при котором погибли трое рабочих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда Красноярского края.

«Норильский городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения Цымбалу Александру Степановичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. прим. ред). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 28 суток, по 20 апреля 2021 года включительно с установлением ряда запретов», — сказали в суде.

Отмечается, что Цымбал с 2018 г. занимал должность директора фабрики ООО «Медвежий ручей», а с 21 февраля этого года он назначен замначальника управления делами предприятия.

На сайте краевого суда также сообщается, что избрана мера пресечения еще двум фигурантам этого дела — главному инженеру управления фабрики Илье Ананко и начальнику отдела по техническому надзору Константину Василенко. Их заключили под стражу сроком на 2 месяца — до 19 апреля 2021 года включительно.

«Оба задержанных подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ», — говорится в сообщении.

20 февраля на территории фабрики ООО «Медвежий ручей» на площади около 1000 кв.м обрушилась галерея дробильного цеха. Погибли трое рабочих, еще пятеро госпитализированы с различными травмами. Точная причина обрушения пока не установлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). четыре человека задержаны.

Ранее по теме: Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после гибели рабочих

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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