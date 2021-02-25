Экс-директор Норильской обогатительной фабрики отправлен под домашний арест

«Норильский городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения Цымбалу Александру Степановичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. прим. ред). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 28 суток, по 20 апреля 2021 года включительно с установлением ряда запретов», — сказали в суде.