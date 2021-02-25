В голосовании по памятнику на Лубянке поучаствовали уже свыше 100 тыс. человек
Количество принявших участие в голосовании за установку памятника на Лубянской площади превысило 100 тыс. человек, голосование длится менее 6 часов, свидетельствуют данные портала «Активный гражданин».
Жители столицы выбирают между князем и полководцем Александром Невским и революционером Феликсом Дзержинским.
По состоянию на 15:50 мск в голосовании поучаствовали 110 548. Большинство граждан на данный момент выступило за установку памятника Александру Невскому: в его пользу проголосовали 51% жителей столицы (56 214 человек). За установку памятника Дзержинскому голос отдали 54 334.
Ранее писатели, журналисты и блогеры направили правительству и мэрии Москвы обращение, в котором попросили вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение подписали в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Леся Рябцева.
Открытие памятника Дзержинскому состоялось в декабре 1958 г. на площади, названной тогда его именем. В августе 1991 г. памятник убрали с площади и в октябре поместили в парке искусств «Музеон». После этого несколько раз предпринимались попытки вернуть монумент на Лубянскую площадь.