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Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽12,5 млн за слив сточных вод

Ведомости

Енисейское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к компании «Норникель» на 12,5 млн руб. за слив сточных вод в тундру. Об этом говорится на сайте суда.

«Вред, причиненный почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12 549 600 руб.», — указано в сообщении.

По данным Росприроднадзора, 26 июня 2020 г. работники ПАО «ГМК «Норильский никель» «через тело низовой дамбы (хвостохранилище) перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке», чтобы сбросить сточные воды в тундру около города Норильска. В ведомстве считают, что сточные воды хвостохранилища содержали в себе загрязняющие вещества, которые в результате сброса попали в почвы. Анализ отобранных проб почвы показал ухудшение качества земель в месте сброса.

28 июня 2020 г. журналисты «Новой газеты» и экоактивисты обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду из хвостохранилища. Воду, загрязненную тяжелыми металлами, выливали в тундру, где она по ручьям уходила в реку, впадающую в озеро Пясино. «Норникель» признал это грубым нарушением. Вместе с тем компания утверждала, что, согласно результатам анализа проб воды из пруда-отстойника фабрики, сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде, писал «Интерфакс-Сибирь».

Ранее по теме: СКР возбудил уголовное дело после сброса отходов в тундру в Норильске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных