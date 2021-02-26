Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽12,5 млн за слив сточных вод
«Вред, причиненный почве вследствие сброса сточных вод, истец оценивает в сумму 12 549 600 руб.», — указано в сообщении.
По данным Росприроднадзора, 26 июня 2020 г. работники ПАО «ГМК «Норильский никель» «через тело низовой дамбы (хвостохранилище) перебросили два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке», чтобы сбросить сточные воды в тундру около города Норильска. В ведомстве считают, что сточные воды хвостохранилища содержали в себе загрязняющие вещества, которые в результате сброса попали в почвы. Анализ отобранных проб почвы показал ухудшение качества земель в месте сброса.
28 июня 2020 г. журналисты «Новой газеты» и экоактивисты обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду из хвостохранилища. Воду, загрязненную тяжелыми металлами, выливали в тундру, где она по ручьям уходила в реку, впадающую в озеро Пясино. «Норникель» признал это грубым нарушением. Вместе с тем компания утверждала, что, согласно результатам анализа проб воды из пруда-отстойника фабрики, сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде, писал «Интерфакс-Сибирь».