Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на ₽12,5 млн за слив сточных вод

28 июня 2020 г. журналисты «Новой газеты» и экоактивисты обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду из хвостохранилища. Воду, загрязненную тяжелыми металлами, выливали в тундру, где она по ручьям уходила в реку, впадающую в озеро Пясино. «Норникель» признал это грубым нарушением. Вместе с тем компания утверждала, что, согласно результатам анализа проб воды из пруда-отстойника фабрики, сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде, писал «Интерфакс-Сибирь».