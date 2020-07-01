СКР возбудил уголовное дело после сброса отходов в тундру в Норильске

29 мая в Норильске произошло гораздо более крупное ЧП: из резервуара принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3 разлилось около 20 000 т мазута, в результате аварии огромное количество нефтепродуктов отравило почву и попало в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей.