СКР возбудил уголовное дело после сброса отходов в тундру в Норильске
В Норильске возбудили уголовное дело по факту слива производственных отходов в реку Хараелах, сообщила «Новая газета». Следователи запросили у издания фото- и видеоматериалы расследования журналистов, а также допросили корреспондента Елену Костюченко в качестве свидетеля.
Дело возбуждено по статье о нарушениях правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК). Она предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. По данным газеты, СКР считает, что закон нарушили при использовании хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, которая принадлежит «Норникелю».
28 июня журналисты «Новой газеты» и экоактивисты обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сливает в тундру техническую воду из хвостохранилища. Воду, загрязненную тяжелыми металлами, выливали в тундру, где она по ручьям уходила в реку, впадающую в озеро Пясино. «Норникель» признал это грубым нарушением.
29 мая в Норильске произошло гораздо более крупное ЧП: из резервуара принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3 разлилось около 20 000 т мазута, в результате аварии огромное количество нефтепродуктов отравило почву и попало в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей.