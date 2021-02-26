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Силовики пришли с обыском в Среднеуральский женский монастырь

Ведомости

В Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на отвечающего за охрану монастыря Сергея Колесова.

«На территорию монастыря зашли 50 сотрудников ОМОНа, отцов отделили от всех. Скорее всего, их будут забирать. Начали ломать там колокольню, все бьют в колокола, — рассказал адвокат Сергия Павел Бабиков. Он предположил, что силовики хотят забрать отцов, чтобы монастырь «перестал существовать в духовном плане». При этом послушники монастыря считают, что спецоперация направлена на поиск келейника Сергия отца Силуана.

29 декабря ОМОН провел штурм Среднеуральского женского монастыря, в результате которого был задержан экс-схиигумен Сергий, который в июне прошлого года при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. Сейчас Сергий Романов находится в московском СИЗО. Ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям: о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК).

В апреле 2020 г. в ходе проповеди Сергий заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы. 3 июля церковным судом Сергий был лишен сана. 7 июля суд оштрафовал его на 90 тыс. руб. за распространение фейков о коронавирусе.

Ранее по теме: Уголовное дело против схимонаха Сергия может поставить точку в его публичной деятельности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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