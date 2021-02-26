Силовики пришли с обыском в Среднеуральский женский монастырь

29 декабря ОМОН провел штурм Среднеуральского женского монастыря, в результате которого был задержан экс-схиигумен Сергий, который в июне прошлого года при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. Сейчас Сергий Романов находится в московском СИЗО. Ему предъявили обвинения по трем уголовным статьям: о склонении к самоубийству (ч.3 ст. 101.1 УК), нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст. 148) и самоуправстве (ст. 330 УК).