Уголовное дело против схимонаха Сергия может поставить точку в его публичной деятельности

Уголовное дело против схимонаха Сергия может поставить точку в его публичной деятельностиМассовых выступлений в поддержку бывшего схимонаха не произошло
Бывший схимонах Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) решил держать сухую голодовку в знак протеста против ареста, сообщил 12 января «Ведомостям» его адвокат Иван Миронов. Монастырь, духовным лидером которого называют Сергия, был взят отрядами ОМОНа штурмом в ночь на 29 декабря 2020 г.
Во время штурма сторонники Сергия оказали сопротивление: в группах паломников монастыря в социальных сетях сообщается о 27 пострадавших. Сергий сейчас находится в СИЗО-7 Москвы: он отправлен под стражу до 28 февраля. Сергию предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110.1 УК (склонение несовершеннолетнего к самоубийству), ч. 3 ст. 148. (незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций) и ст. 330 (самоуправство).
Сергий считает, что «оказался под стражей по злой политической воле», говорит Миронов. Адвокат добавил, что обвинение о склонении к суициду базируется на экспертном заключении по записи проповеди Сергия «За веру Христа мы насмерть стоим», которая доступна в интернете.
Миронов говорит, что «жертвенный подвиг трактуется как склонение к совершению самоубийства»: «Получается, у нас все патриотическое воспитание, которое строится на готовности пожертвовать жизнью ради высоких идеалов, приравнивается к склонению к совершению самоубийства». Во время проповеди Сергий спрашивает у собравшихся, найдется ли в церкви 30 человек, которые «пойдут походатайствуют перед Царицей Небесной, чтобы Святая Троица спасла Россию».
Сторонники Сергия в январе создали петицию на портале Change.org с требованием «прекратить вмешательство государства во внутрицерковный конфликт», к 12 января ее подписали 1000 человек. Открытое письмо президенту Владимиру Путину в защиту Сергия 11 января опубликовали нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) Павел Дацюк, основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина.
Романов в 2020 г. призывал бойкотировать инициированные президентом Путиным поправки к Конституции. В проповеди 28 июня 2020 г. он заявил, что якобы «хабадники-хасиды правят Россией»: «Путин и его окружение – это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия, будет узаконена рабовладельческая власть».
3 июля 2020 г. церковным судом Сергий был лишен сана. 7 июля суд оштрафовал его на 90 000 руб. за распространение фейков о коронавирусе (к примеру, заявлял о «смертельных чипах» в вакцине от COVID-19). Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 20 августа предложил Сергию и его последователям переселиться из монастыря, однако они отказались под предлогом того, что РПЦ не спонсировала его строительство. 10 сентября Романова отлучили от церкви.
6 октября Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило уголовное дело в связи с тем, что неизвестные лица на территории монастыря в 2004–2019 гг. совершали насильственные действия в отношении детей.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин сказал, что вокруг Романова сложилась достаточно сплоченная группа единомышленников, в том числе целый ряд известных актеров и спортсменов, при этом «нет свидетельств того, что за ним стоит действительно масштабное общероссийское движение».
Он отметил, что нет свидетельств того, что его поддерживает сколько-нибудь значительная часть церковного сообщества или священнослужителей. «Вся деятельность Романова не произвела какой-то бури внутри церкви, не мобилизовала большого количества православных, например, нет тысяч православных, которые стали бы ковид-диссидентами [вслед за ним]», – сказал Лункин. Речь о точечной поддержке людей, которые находятся под влиянием бывшего схимонаха. По его мнению, уголовное дело против Романова станет финалом его публичной деятельности, так как сейчас он интересен лишь той части общества, которая критически относится к РПЦ и хочет видеть в бывшем схимонахе Сергии символ церкви.
Политолог Евгений Минченко говорит, что «в легальном политическом поле нет его [Сергия] сторонников», поэтому он не сможет повлиять на политическую ситуацию в области и в 2021 г. – его сторонники скорее не пойдут на выборы. «То движение, лидером которого он был, не вышло за границы пусть и заметной, но секты», – считает политолог Виталий Иванов.