Уголовное дело против схимонаха Сергия может поставить точку в его публичной деятельности

Он отметил, что нет свидетельств того, что его поддерживает сколько-нибудь значительная часть церковного сообщества или священнослужителей. «Вся деятельность Романова не произвела какой-то бури внутри церкви, не мобилизовала большого количества православных, например, нет тысяч православных, которые стали бы ковид-диссидентами [вслед за ним]», – сказал Лункин. Речь о точечной поддержке людей, которые находятся под влиянием бывшего схимонаха. По его мнению, уголовное дело против Романова станет финалом его публичной деятельности, так как сейчас он интересен лишь той части общества, которая критически относится к РПЦ и хочет видеть в бывшем схимонахе Сергии символ церкви.