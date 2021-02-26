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Начальника цеха Норильской фабрики отправили под домашний арест после гибели рабочих

Ведомости

Норильский городской суд отправил под домашний арест начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» Дениса Курбатова по уголовному делу о гибели троих рабочих во время обрушения цеха, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

«Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова — домашний арест по 19 апреля включительно», — сообщили в суде. Следствие также ходатайствовало об аресте другого фигуранта дела — сотрудника ремонтно-строительного треста ООО «Норильскникельремонт» Вячеслава Миллера, который проводил ремонтные работы в обрушившемся цехе, однако суд оставил его на свободе.

20 февраля на территории фабрики ООО «Медвежий ручей» на площади около 1000 кв.м обрушилась галерея дробильного цеха. Погибли трое рабочих, еще пятеро госпитализированы с различными травмами. Точная причина обрушения пока не установлена. Однако следователи отмечали, что в 2018 г. эксперты из Москвы дали заключение, что часть конструкций цеха находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Эксперты рекомендовали устранить дефекты до конца 2020 г., однако руководство фабрики этого не сделало.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В рамках расследования 24 февраля были арестованы главный инженер управления фабрики Илья Ананко и начальник отдела по техническому надзору фабрики Константин Василенко. 25 февраля суд отправил под домашний арест директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала. 

Ранее по теме: Экс-директор Норильской обогатительной фабрики отправлен под домашний арест

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных