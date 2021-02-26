Начальника цеха Норильской фабрики отправили под домашний арест после гибели рабочих
Норильский городской суд отправил под домашний арест начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» Дениса Курбатова по уголовному делу о гибели троих рабочих во время обрушения цеха, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.
«Суд избрал меру пресечения в отношении Курбатова — домашний арест по 19 апреля включительно», — сообщили в суде. Следствие также ходатайствовало об аресте другого фигуранта дела — сотрудника ремонтно-строительного треста ООО «Норильскникельремонт» Вячеслава Миллера, который проводил ремонтные работы в обрушившемся цехе, однако суд оставил его на свободе.
20 февраля на территории фабрики ООО «Медвежий ручей» на площади около 1000 кв.м обрушилась галерея дробильного цеха. Погибли трое рабочих, еще пятеро госпитализированы с различными травмами. Точная причина обрушения пока не установлена. Однако следователи отмечали, что в 2018 г. эксперты из Москвы дали заключение, что часть конструкций цеха находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Эксперты рекомендовали устранить дефекты до конца 2020 г., однако руководство фабрики этого не сделало.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В рамках расследования 24 февраля были арестованы главный инженер управления фабрики Илья Ананко и начальник отдела по техническому надзору фабрики Константин Василенко. 25 февраля суд отправил под домашний арест директора Норильской обогатительной фабрики Александра Цымбала.