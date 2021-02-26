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Суд отправил в тюрьму двух экс-следователей ФСБ за вымогательство биткоинов

Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии строгого режима, признав их виновными в вымогательстве биткоинов на $1 млн у бывшего руководителя ФГУП «Издательство "Известия" Эраста Галумова.

«Суд постановил признать Колбова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима», — цитирует ТАСС судью.

По данным «РИА Новости», обвинитель запрашивал для Колбова 13 лет колонии, для Белоусова — 10 лет, а также лишить их воинских званий, но не назначать штрафы.

Бывший гендиректор издательства «Известия», доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 г. по делу о крупном мошенничестве. Гагаринский суд Москвы в ноябре 2020 г. приговорил Галумова к шести годам колонии общего режима.

Ранее по теме: Бывший следователь ФСБ арестован по делу о взятке от экс-гендиректора «Известий»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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