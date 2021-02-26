Суд отправил в тюрьму двух экс-следователей ФСБ за вымогательство биткоинов

«Суд постановил признать Колбова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима», — цитирует ТАСС судью.