Суд отправил в тюрьму двух экс-следователей ФСБ за вымогательство биткоинов
Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии строгого режима, признав их виновными в вымогательстве биткоинов на $1 млн у бывшего руководителя ФГУП «Издательство "Известия" Эраста Галумова.
«Суд постановил признать Колбова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима», — цитирует ТАСС судью.
По данным «РИА Новости», обвинитель запрашивал для Колбова 13 лет колонии, для Белоусова — 10 лет, а также лишить их воинских званий, но не назначать штрафы.
Бывший гендиректор издательства «Известия», доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 г. по делу о крупном мошенничестве. Гагаринский суд Москвы в ноябре 2020 г. приговорил Галумова к шести годам колонии общего режима.