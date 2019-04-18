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Бывший следователь ФСБ арестован по делу о взятке от экс-гендиректора «Известий»

Басманный суд Москвы арестовал до 16 июня бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки от экс-гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Колбов был арестован в среду, 17 апреля, уточнил суд. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (п. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности.

В деле есть второй подозреваемый – Сергей Белоусов, бывший руководитель отдела, где работал Колбов. По данным суда, он задержан, но мера пресечения ему пока не избрана.

Детали уголовного дела суд не уточнил. По данным газеты «Комсомольская правда», Колбов и Белоусов обвиняются в вымогательстве 65 млн руб. у Галумова. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, эти деньги они хотели получить в биткойнах. Об этом же сообщает и «Коммерсантъ».

Бывший гендиректор издательства «Известия» доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 г. по делу о крупном мошенничестве.