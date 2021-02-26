ВОЗ оценила риски распространения в РФ новой разновидности птичьего гриппа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвал низким риск передачи в России новой разновидности птичьего гриппа А(H5N8) от человека к человеку, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень организации.
«На основе имеющейся на настоящий момент информации [можно сделать вывод о том], что риск передачи от человека к человеку остается низким», — сообщили в ВОЗ.
«ВОЗ высказывается против проведения какого-либо специального скрининга путешественников в пунктах въезда, а также против ограничений на путешествия и торговлю с Российской Федерацией», — добавили в организации.
20 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые центра «Вектор» выявили первый в мире случай инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8. Она отметила, что сотрудники центра выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России. В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, отметила руководитель ведомства.
Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. В декабре 2020 г. такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула. 20 февраля о вспышке птичьего гриппа сообщили в Нидерландах.