ВОЗ оценила риски распространения в РФ новой разновидности птичьего гриппа

20 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые центра «Вектор» выявили первый в мире случай инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8. Она отметила, что сотрудники центра выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России. В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, отметила руководитель ведомства.