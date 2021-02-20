ВОЗ изучает данные о заражении людей новым видом птичьего гриппа в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждает случаи заражения людей в России новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8) с российскими властями, чтобы получить дополнительную информацию для оценки ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.
«ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8», — отметил он. «У них [заразившихся] не было симптомов, и отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче [вируса] от человека человеку», — сказал официальный представитель. Он отметил, что это «будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение».
Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые центра «Вектор» выявили первый в мире случай инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8. Она отметила, что сотрудники центра выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России. В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, отметила руководитель ведомства.
Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2020 г. декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула. Ранее сегодня о вспышке птичьего гриппа сообщили в Нидерландах.