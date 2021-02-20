ВОЗ изучает данные о заражении людей новым видом птичьего гриппа в России

«ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8», — отметил он. «У них [заразившихся] не было симптомов, и отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче [вируса] от человека человеку», — сказал официальный представитель. Он отметил, что это «будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение».