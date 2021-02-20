В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом H5N8

В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, подчеркнула Попова. По ее словам, все семь заболевших выздоровели и чувствуют себя хорошо, клиническое течение болезни у них было «очень легким», у всех был выявлен иммунный ответ на вирус.