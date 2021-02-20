В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом H5N8
Ученые центра «Вектор» выявили первый в мире случай инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
«В Российской Федерации лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А, гриппа птиц H5N8», — сказала Попова. Она отметила, что ученые центра «Вектор» выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 г. была зарегистрирована вспышка среди поголовья птиц.
В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, подчеркнула Попова. По ее словам, все семь заболевших выздоровели и чувствуют себя хорошо, клиническое течение болезни у них было «очень легким», у всех был выявлен иммунный ответ на вирус.
Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2020 г. декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула.