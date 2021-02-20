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В России выявили первый в мире случай инфицирования человека гриппом H5N8

Ведомости

Ученые центра «Вектор» выявили первый в мире случай инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«В Российской Федерации лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А, гриппа птиц H5N8», — сказала Попова. Она отметила, что ученые центра «Вектор» выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 г. была зарегистрирована вспышка среди поголовья птиц.

В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, подчеркнула Попова. По ее словам, все семь заболевших выздоровели и чувствуют себя хорошо, клиническое течение болезни у них было «очень легким», у всех был выявлен иммунный ответ на вирус.

Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2020 г. декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула.

Ранее по теме: На Украине зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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