Суд в Хабаровске арестовал депутата облдумы Дмитрия Пашова
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест на два месяца депутата Сахалинской областной Думы, бизнесмена Дмитрия Пашова, сообщили «РИА Новости».
«Центральным районным судом 28 февраля (Пашову — ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь», — рассказали в суде.
Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП), депутат облдумы Максим Козлов пояснил агентству, что Пашов был задержан по давно возбужденным уголовным делам. Задержание и арест депутата связаны с делами в отношении его бывшего соратника Олега Кана, который находится в международном розыске, пишет агентство со ссылкой на местные СМИ.
В 2018 г. в эфире федерального канала вышел документальный фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке камчатского краба и продаже его в Южной Корее. В фильме говорилось, что Кан был одним из организаторов незаконного бизнеса.
Пашов является председателем правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области и владеет рыбодобывающей компанией «Монерон». В 2019 г. он стал самым богатым депутатом России по версии Forbes. Задекларированный доход Пашова тогда составил 6,2 млрд руб.
Покупкой доли в «Монероне» интересовалась телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. Спустя время Собчак отказалась от покупки доли в крабодобытчике из-за того, что активы компании были арестованы Южно-сахалинским судом по ходатайству следователя. Обеспечительные меры были связаны с уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 4 млрд руб., в этом ведомство подозревает несколько компаний, в том числе КУК и «Монерон».