Суд в Хабаровске арестовал депутата облдумы Дмитрия Пашова

Покупкой доли в «Монероне» интересовалась телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. Спустя время Собчак отказалась от покупки доли в крабодобытчике из-за того, что активы компании были арестованы Южно-сахалинским судом по ходатайству следователя. Обеспечительные меры были связаны с уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 4 млрд руб., в этом ведомство подозревает несколько компаний, в том числе КУК и «Монерон».