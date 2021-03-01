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Суд в Хабаровске арестовал депутата облдумы Дмитрия Пашова

Ведомости

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест на два месяца депутата Сахалинской областной Думы, бизнесмена Дмитрия Пашова, сообщили «РИА Новости». 

«Центральным районным судом 28 февраля (Пашову — ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь», — рассказали в суде.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП), депутат облдумы Максим Козлов пояснил агентству, что Пашов был задержан по давно возбужденным уголовным делам. Задержание и арест депутата связаны с делами в отношении его бывшего соратника Олега Кана, который находится в международном розыске, пишет агентство со ссылкой на местные СМИ.

В 2018 г. в эфире федерального канала вышел документальный фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке камчатского краба и продаже его в Южной Корее. В фильме говорилось, что Кан был одним из организаторов незаконного бизнеса.

Пашов является председателем правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области и владеет рыбодобывающей компанией «Монерон». В 2019 г. он стал самым богатым депутатом России по версии Forbes. Задекларированный доход Пашова тогда составил 6,2 млрд руб.

Покупкой доли в «Монероне» интересовалась телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. Спустя время Собчак отказалась от покупки доли в крабодобытчике из-за того, что активы компании были арестованы Южно-сахалинским судом по ходатайству следователя. Обеспечительные меры были связаны с уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 4 млрд руб., в этом ведомство подозревает несколько компаний, в том числе КУК и «Монерон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных