Активы крупного добытчика краба снова арестованы

Южно-сахалинский городской суд в августе наложил арест на имущество компаний группы «Монерон» по ходатайству следователя, сообщил «Ведомостям» представитель суда, но причину не указал. Обеспечительные меры связаны с новым уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по факту неуплаты налогов на сумму более чем 4 млрд руб., в этом ведомство подозревает несколько компаний, в том числе КУК и «Монерон», знает человек, близкий к ним. Дело о неуплате налогов возбуждено и расследуется, подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов. Представитель Следственного комитета от комментариев отказался. Налоговая инспекция в течение полутора лет проводила проверку компаний, но акта об ее итогах они пока не получили, говорит знакомый собственников КУКа и «Монерона». Представитель ФНС по существу не ответил. В компаниях с предъявленными обвинениями не согласны и уже обжаловали арест, говорит человек, близкий к КУКу и «Монерону».