Активы крупного добытчика краба снова арестованы

Активы крупного добытчика краба снова арестованыДолю в группе «Монерон» хотела купить Ксения Собчак
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы (ФНС) № 1 по Сахалинской области отказала компаниям «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон» в государственной регистрации сделки по переходу прав собственности на доли в них. Это следует из информации, опубликованной на сайте службы.
В марте этого года 40% в каждой из этих фирм должна была приобрести телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак, а еще по 10% долей в них планировала купить Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева. Знакомые владельцев КУКа и «Монерона» подтвердили, что ФНС отказалась регистрировать именно эти сделки.
Южно-сахалинский городской суд в августе наложил арест на имущество компаний группы «Монерон» по ходатайству следователя, сообщил «Ведомостям» представитель суда, но причину не указал. Обеспечительные меры связаны с новым уголовным делом, которое возбудил Следственный комитет России по факту неуплаты налогов на сумму более чем 4 млрд руб., в этом ведомство подозревает несколько компаний, в том числе КУК и «Монерон», знает человек, близкий к ним. Дело о неуплате налогов возбуждено и расследуется, подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов. Представитель Следственного комитета от комментариев отказался. Налоговая инспекция в течение полутора лет проводила проверку компаний, но акта об ее итогах они пока не получили, говорит знакомый собственников КУКа и «Монерона». Представитель ФНС по существу не ответил. В компаниях с предъявленными обвинениями не согласны и уже обжаловали арест, говорит человек, близкий к КУКу и «Монерону».
Собчак о крабах
«У меня нет никакого крабового бизнеса, он не сложился. Она [эта история] в судах находится. <...> Сейчас речь идет про то, чтобы не потерять деньги, это сложный процесс. Я точно на этом ни копейки не заработала. Все то, что было обо мне сказано заказными каналами типа «Незыгарь», это какая-то междоусобная война вокруг этого крабового бизнеса», – говорила Собчак в интервью YouTube-каналу «Редакция» 30 июля 2020 г.
КУК и «Монерон» входят в ГК «Монерон», сооснователем которой был бизнесмен Олег Кан. Компании вплоть до 2019 г. были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке с квотами примерно на 19 000 т (более чем 20% от всей добычи этого ресурса в стране). Их суммарная выручка в прошлом году превысила 17 млрд руб., чистая прибыль – 9,6 млрд руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу». Кан, как он говорил «Ведомостям», уже несколько лет не занимается крабовым бизнесом и с конца 2018 г. находится за границей. 100% долей компании «Монерон» принадлежит Дмитрию Пашову, депутату Сахалинской областной думы, 100% в КУКе у Виктории Ледуковой.
Южно-сахалинский городской суд уже накладывал обеспечительные меры на КУК и «Монерон» в конце марта 2020 г., через две недели после заключения соглашения о приобретении долей в них Собчак и Соглаевой. Тогда арест был связан с уголовными делами против Кана, которого Следственный комитет обвиняет в контрабанде краба и убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. В итоге зарегистрировать сделку налоговая не смогла.
В июле апелляционная инстанция арест сняла и Соглаева снова попросила налоговую зарегистрировать приобретение долей в компаниях. Теперь на них наложен новый арест. Пашов и Соглаев отказались от комментариев, с Ледуковой связаться не удалось. Собчак на звонки и сообщения «Ведомостей» в течение нескольких дней не ответила.
Арест имущества за неуплату налогов выглядит более логичным, чем в связи с обвинениями лица, не имеющего отношения к компаниям, считает партнер адвокатского бюро ЗКС Дарья Шульгина. По ее словам, такая мера часто применяется в подобных делах, которые обычно до суда не доходят и обходятся без реальных сроков для руководства компаний. Чтобы дело было прекращено, достаточно возместить государству недоплаченную сумму налогов, пени и штраф, объясняет эксперт.
На активы группы «Монерон» были и другие претенденты. Несколько лет назад партнерство основанным Каном компаниям предлагал Глеб Франк, владелец Русской рыбопромышленной компании (РРПК) и зять миллиардера Геннадия Тимченко. Сначала он хотел продать собственникам «Монерона» 20% РРПК за $200 млн, но они отказались, рассказывал Кан. Позже Франк предложил выкупить КУК и «Монерон» за $150 млн, но эта сумма не устроила их владельцев. В итоге и эта сделка не состоялась. Информацию о переговорах о покупке компаний подтверждал представитель Франка. Компании тогда были переоценены, говорил он.
Осенью 2019 г. государство продало права на освоение примерно половины общего допустимого улова краба на следующие 15 лет на аукционах более чем за 142 млрд руб. Самыми активными участниками аукционов были структуры Франка, заплатившие более 38 млрд руб. Компании из группы «Монерон» в аукционах не участвовали, поэтому у них осталось вдвое меньше квот на добычу краба – более 9000 т. Недавно РРПК обратилась к правительству с предложением выставить на аукционы другие 50% крабовых квот, которые распределены по историческому принципу. Однако Минсельхоз и Росрыболовство эти и другие инициативы компании не поддержали.