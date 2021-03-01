Генпрокуратура потребовала экстрадиции из Испании доктора Блюма
Генпрокуратура России потребовала у Испании экстрадировать гендиректора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма. Его обвиняют в хищении более 29 млн руб. у спортсменки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сегодня Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции Испании запрос о его выдаче. Взаимодействие с испанской стороной по вопросу экстрадиции Блюма продолжается», — сказали в ведомстве.
Доктор Блюм был задержан в Испании 11 февраля. Дело было возбуждено 17 июля 2019 г. Поводом к разбирательству стала история фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. и проходившей дорогостоящее лечение в клинике Блюма, которое не дало результата. Как сообщает ТАСС, договор со спортсменкой был заключен на 29 млн руб. Ранее «Ведомости» сообщали, что лечение оценивалось в 27,8 млн руб. Следователи посчитали, что Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой и злоупотребил ее доверием к себе как к специалисту.
Комиссарова выступала за сборную с 2011 г. В 2012 г. она стала серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу. В феврале 2014 г. она получила травму позвоночника на тренировке в олимпийском Сочи. Все врачи, обследовавшие спортсменку после операции, пришли к выводу, что она уже не сможет встать на ноги.