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Генпрокуратура потребовала экстрадиции из Испании доктора Блюма

Ведомости

Генпрокуратура России потребовала у Испании экстрадировать гендиректора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма. Его обвиняют в хищении более 29 млн руб. у спортсменки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции Испании запрос о его выдаче. Взаимодействие с испанской стороной по вопросу экстрадиции Блюма продолжается», — сказали в ведомстве.

Доктор Блюм был задержан в Испании 11 февраля. Дело было возбуждено 17 июля 2019 г. Поводом к разбирательству стала история фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. и проходившей дорогостоящее лечение в клинике Блюма, которое не дало результата. Как сообщает ТАСС, договор со спортсменкой был заключен на 29 млн руб. Ранее «Ведомости» сообщали, что лечение оценивалось в 27,8 млн руб. Следователи посчитали, что Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой и злоупотребил ее доверием к себе как к специалисту.

Комиссарова выступала за сборную с 2011 г. В 2012 г. она стала серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу. В феврале 2014 г. она получила травму позвоночника на тренировке в олимпийском Сочи. Все врачи, обследовавшие спортсменку после операции, пришли к выводу, что она уже не сможет встать на ноги.

Ранее по теме: Бастрыкин взял на контроль дело врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи спортсменки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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