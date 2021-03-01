Генпрокуратура потребовала экстрадиции из Испании доктора Блюма

Доктор Блюм был задержан в Испании 11 февраля. Дело было возбуждено 17 июля 2019 г. Поводом к разбирательству стала история фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. и проходившей дорогостоящее лечение в клинике Блюма, которое не дало результата. Как сообщает ТАСС, договор со спортсменкой был заключен на 29 млн руб. Ранее «Ведомости» сообщали, что лечение оценивалось в 27,8 млн руб. Следователи посчитали, что Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой и злоупотребил ее доверием к себе как к специалисту.