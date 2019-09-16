Политика

Новости

Бастрыкин взял на контроль дело врача пострадавшей на Олимпиаде в Сочи спортсменки

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль дело врача Евгения Блюма, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в отношении спортсменки Марии Комиссаровой, говорится в сообщении СК.

«Александр Бастрыкин поручил следователям оперативно и тщательным образом исследовать все обстоятельства, повлекшие нарушение прав пострадавшей спортсменки», – отмечается в сообщении. Кроме того, он поручил принять меры к скорейшему завершению экспертиз, назначенных в рамках предварительного расследования.

Ранее «Ведомости» выяснили, что СКР 17 июля возбудил уголовное дело против Евгения Блюма – основателя Клиники доктора Блюма. Супруга Блюма и гендиректор его клиники Елена Балкарова не стала тогда комментировать информацию о возбуждении дела. Поводом к разбирательству послужила история фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. и проходившей дорогостоящее лечение в клинике Блюма, которое не дало результата. Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой и злоупотребил ее доверием к себе как к специалисту, считают следователи.

Комиссарова выступала за сборную с 2011 г. В 2012 г. она стала серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу. В феврале 2014 г. Комиссарова получила травму позвоночника на тренировке в олимпийском Сочи. Все врачи, обследовавшие спортсменку после операции, пришли к выводу, что она уже не сможет встать на ноги. Но доктор медицинских наук, автор собственной методики реабилитации и основатель Клиники доктора Блюма Евгений Блюм пообещал ей восстановление через год.

Стоимость года лечения в испанском подразделении клиники Блюм оценил в 27,8 млн руб. У спортсменки и ее родных такой суммы не было. Но история Комиссаровой нашла отклик у многих предпринимателей и благотворителей. В мае 2014 г. спортсменка начала реабилитацию в клинике, но через полтора года улучшения не наступило. Она попыталась вернуть деньги и подала иск о возмещении средств и компенсации морального вреда. В суде выяснилось, что за время занятий Блюм не проводил ее медосвидетельствования. А выводы о положительной динамике врач делал только на основании личного осмотра. 18 февраля 2019 г. Невский райсуд Петербурга частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 40 000 руб. морального вреда и 20 000 руб. штрафа. Комиссарова не согласилась с этим решением и подала апелляцию.