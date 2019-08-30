Врач пострадавшей на Олимпиаде в Сочи спортсменки стал фигурантом уголовного дела

В феврале 2014 г. участница сборной России по фристайлу Мария Комиссарова (в центре) получила травму позвоночника на тренировке в олимпийском Сочи Mike Blake / REUTERS

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Евгения Блюма – основателя «Клиники доктора Блюма» – по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Дело возбуждено 17 июля после проверки, следует из постановления о возбуждении уголовного дела. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Поводом к возбуждению дела послужила история фристайлистки Марии Комиссаровой, получившей травму позвоночника на Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. и проходившей дорогостоящее лечение в клинике Блюма, которое не дало результата.

Травма на Играх в Сочи

В феврале 2014 г. участница сборной России по фристайлу Мария Комиссарова получила травму позвоночника на тренировке в олимпийском Сочи. Спортсменка выступала за сборную с 2011 г. В 2012 г. она стала серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу. Комиссарову называли «лицом русского лыжного фристайла», так как она стала первой женщиной в истории России, взявшей медаль в ски-кроссе.

Все врачи, обследовавшие спортсменку после операции, пришли к выводу, что она уже не сможет встать на ноги. Но доктор медицинских наук, автор собственной методики реабилитации и основатель клиники «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» («Клиника доктора Блюма») Евгений Блюм пообещал ей восстановление через год.

Стоимость года лечения в испанском подразделении клиники Блюм оценил в 27,8 млн руб. (2,3 млн руб. в месяц). У спортсменки и ее родных такой суммы не было. Но история Комиссаровой нашла отклик у многих предпринимателей и благотворителей. Президент Владимир Путин посетил ее еще в Красной Поляне, помог в переправке ее в Германию на обследование и наградил Почетной грамотой президента.

Судебное разбирательство

В мае 2014 г. спортсменка начала реабилитацию в клинике. Но за полтора года занятий на специальных тренажерах по 5–7 часов в день никаких улучшений не наступило. Сейчас она по-прежнему не чувствует ног и передвигается в инвалидном кресле, сообщил «Ведомостям» ее представитель.

Когда через полтора года ожидаемых улучшений не наступило, Комиссарова отказалась от услуг врача, но вернуть 51 млн руб. за лечение не смогла. Точку в споре должен был поставить суд, куда спортсменка обратилась с иском на 56 млн руб., из которых 51 млн – возмещение расходов на лечение, а 5 млн – компенсация морального вреда.

В суде выяснилось, что за время занятий Блюм ни разу не проводил ее медосвидетельствование, для контроля состояния здоровья отправлял ее в другие клиники. Все выводы о положительной динамике он делал только на основании личного осмотра и без использования медицинской аппаратуры. Заключая договор, Комиссарова четко обозначила свою цель: начать ходить самостоятельно, она выбрала клинику Блюма только потому, что другие клиники не обещали восстановить подвижность ног, говорится в решении Невского райсуда Петербурга.

Однако договор был составлен так, что в нем клиника не давала каких-либо гарантий, все обещания были даны на словах. Муж Комиссаровой подтвердил, что Блюм, осмотрев спортсменку, сказал, что она «нетяжелая» и его «знаний достаточно, чтобы поставить ее на ноги». И суд принял его показания, но посчитал, что они тем не менее не доказывают доводы пациентки. «Ни из одного документа в материалах дела не следует, что ответчик при заключении договора с истицей ставил целью полное восстановление способности ходить», – говорится в решении суда.

Обязанность по сбору и переводу денег на счета клиники взял на себя благотворительный фонд «Острова». В общей сложности с 2014 по 2017 г. через фонд на помощь спортсменке поступило 33,13 млн руб., указывала «Новая газета». Остальные деньги, по словам адвоката Комиссаровой Ирины Фаст, перечислялись в клинику напрямую от спортсменки или ее родственников.

18 февраля 2019 г. Невский райсуд Петербурга частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 40 000 руб. морального вреда и 20 000 руб. штрафа. Комиссарова не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Петербургский городской суд должен рассмотреть ее 12 сентября.

Уголовное дело

Параллельно с этим разбирательством свою проверку начал Следственный комитет. По ее итогам СКР возбудил уголовное дело против Евгения Блюма, усмотрев в его действиях признаки мошенничества. По версии следствия, Блюм как доктор медицинских наук по специальности «патологическая физиология», «обладая достаточными знаниями и опытом работы в области медицины, достоверно знал, что современная медицина не достигла уровня, при котором возможно восстановление спинальной функции организма при параплегии» (паралич).

Спортсменка занималась в клинике с марта 2014 г. по конец ноября 2015 г., но это не помогло ей восстановиться. Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Комиссаровой, злоупотребил ее доверием к себе как к специалисту и обещал ей восстановить двигательные функции нижних конечностей, пришли к выводу в СКР.

Проблема качества оказания медицинских услуг стоит в России достаточно остро, но возбуждение уголовных дел о мошенничестве в отношении медицинских работников – крайне редкий случай, я не помню ни одного, сказал «Ведомостям» старший юрист Enforce Law Company Игорь Ткачев. «Ст. 159 УК не имеет прямого отношения к сфере медицинских услуг. Как правило, в случае ненадлежащего оказания медицинских услуг уголовные дела возбуждаются по ст. 124 УК (неоказание помощи больному), по другим статьям главы 16 УК (преступления против жизни и здоровья), реже – по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом в этих случаях ответственность наступает именно за причинение вреда жизни или здоровью, которое наступило из-за неоказания или ненадлежащего оказания помощи врачом при исполнении своих обязанностей», – отмечает он.

Но в этом кейсе не стоит вопрос об оказании некачественных медицинских услуг, возражает президент общественной организации «Лига пациентов» Александр Саверский. «Когда речь идет об оказании некачественной медицинской услуги, то есть стандарты лечения, с которыми можно сравнивать. Здесь же речь идет о заведомо невыполнимых обещаниях по излечению пациента. А если чеков и квитанций нет не только у нее, но и у других пациентов, то это отдельный состав преступления – уход от налогов», – считает он. Кроме того, в сфере медицины очень остро стоит проблема навязывания услуг (как, например, при лечении у стоматолога) и это дело может стать прецедентом, рассчитывает Саверский.

В рамках этого дела СКР нужно будет доказать, что Блюм получил 51 млн. руб. за медицинские услуги без намерения их оказать либо что он понимал, что это лечение заведомо не приведет к тому результату, который он обещал пациенту, поясняет Ткачев. Мария Комиссарова получит статус потерпевшей, а обвинительный приговор с большой долей вероятности будет означать удовлетворение гражданского иска о возмещении вреда, говорит он.

Факт установления вины по уголовному делу является обязательным для гражданского суда, но не влечет напрямую компенсации какой-то определенной суммы, размер возврата уплаченных по договору средств еще будет обсуждаться, уточняет Саверский.

«Ведомости» направили запрос в СКР и клинику Блюма.