В России за сутки выявили 11 571 новый случай коронавируса

В России за сутки выявили 11 571 новый случай коронавирусаУмерли 333 заболевших
В России за сутки выявили 11 571 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 257 650. Умерли за день 333 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 455.
Вчера, 28 февраля, оперштаб сообщил о 11 359 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2097 новых случаев COVID-19. Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 943 случая, Московская область — 629, Нижегородская область — 386, Воронежская область — 293.
Общее число выявленных случаев в Москве составляет 980 573. Общее число летальных исходов в столице —15 097, выздоровевших — 899 239 человек.
В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 368 120 случаев заражения, а также Московская область — 214 590 случаев.