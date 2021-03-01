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В России за сутки выявили 11 571 новый случай коронавируса

Умерли 333 заболевших
Дарина Бухарова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 11 571 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 257 650. Умерли за день 333 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 455.

Вчера, 28 февраля, оперштаб сообщил о 11 359 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 2097 новых случаев COVID-19. Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 943 случая, Московская область — 629, Нижегородская область — 386, Воронежская область — 293.

Общее число выявленных случаев в Москве составляет 980 573. Общее число летальных исходов в столице —15 097, выздоровевших — 899 239 человек.

В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 368 120 случаев заражения, а также Московская область — 214 590 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных