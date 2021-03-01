Финляндия вновь ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии

В соответствии с принятыми мерами, ученики средней и старшей школы, а также студенты будут переведены на дистанционное обучение. Групповые занятия для лиц старше 12 лет отменят. Кроме того, рассматривается вопрос об ограничении количества пассажиров в транспорте. Общепит планируется закрыть в ряде регионов, при этом сохранив для людей возможность покупать продукты. Ограничения распространяются и на веранды. Областей со спокойной эпидемиологической обстановкой данная мера не коснется. Карантин продлится с 8 по 28 марта.