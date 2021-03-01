Финляндия вновь ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии
Правительство Финляндии второй раз с марта 2020 г. ввело режим чрезвычайного положения в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
«На пленарном заседании в понедельник, 1 марта, правительство решило, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, указанные в статье 3 (5) Закона о готовности к чрезвычайным ситуациям. Постановление вступает в силу немедленно и остается в силе до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
При этом в правительстве уточнили, что пока ситуация не требует ограничения основных прав граждан и карантинные меры, как и планировалось, начнут действовать через неделю.
Для обеспечения законности введения карантина с 8 марта правительство представило в парламент в соответствии со статьей 23 Конституции страны предложение о внесении временных поправок в Закон о проживании и питании. Основные положения ограничений «второго уровня» были сформулированы неделей ранее, 24 февраля, по итогам совещания в правительстве.
В соответствии с принятыми мерами, ученики средней и старшей школы, а также студенты будут переведены на дистанционное обучение. Групповые занятия для лиц старше 12 лет отменят. Кроме того, рассматривается вопрос об ограничении количества пассажиров в транспорте. Общепит планируется закрыть в ряде регионов, при этом сохранив для людей возможность покупать продукты. Ограничения распространяются и на веранды. Областей со спокойной эпидемиологической обстановкой данная мера не коснется. Карантин продлится с 8 по 28 марта.