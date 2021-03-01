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Финляндия вновь ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии

Ведомости

Правительство Финляндии второй раз с марта 2020 г. ввело режим чрезвычайного положения в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.

«На пленарном заседании в понедельник, 1 марта, правительство решило, что в стране преобладают исключительные обстоятельства, указанные в статье 3 (5) Закона о готовности к чрезвычайным ситуациям. Постановление вступает в силу немедленно и остается в силе до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

При этом в правительстве уточнили, что пока ситуация не требует ограничения основных прав граждан и карантинные меры, как и планировалось, начнут действовать через неделю.

Для обеспечения законности введения карантина с 8 марта правительство представило в парламент в соответствии со статьей 23 Конституции страны предложение о внесении временных поправок в Закон о проживании и питании. Основные положения ограничений «второго уровня» были сформулированы неделей ранее, 24 февраля, по итогам совещания в правительстве.

В соответствии с принятыми мерами, ученики средней и старшей школы, а также студенты будут переведены на дистанционное обучение. Групповые занятия для лиц старше 12 лет отменят. Кроме того, рассматривается вопрос об ограничении количества пассажиров в транспорте. Общепит планируется закрыть в ряде регионов, при этом сохранив для людей возможность покупать продукты. Ограничения распространяются и на веранды. Областей со спокойной эпидемиологической обстановкой данная мера не коснется. Карантин продлится с 8 по 28 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных