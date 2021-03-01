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ФАС начала проверку производителей яиц и куриного мяса

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России инициировала проверку производителей куриного мяса и яиц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ — ред.) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — сказали агентству в ведомстве.

Ранее Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями куриного мяса и яиц. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на участника совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник на розничном рынке сообщила, что компании-производители яиц и мяса птицы попросили торговые сети повысить закупочные цены на их продукцию на 10%, аргументировав это сокращением предложения из-за птичьего гриппа. По данным издания, о предложении производителей сети сообщили Минпромторгу. В результате торговые сети согласились изменить условия договоров. При этом в пресс-службе Минсельхоза изданию заявили, что не слышали о таком предложении.

Ранее по теме: Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен на яйца и мясо

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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