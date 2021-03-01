ФАС начала проверку производителей яиц и куриного мяса
Федеральная антимонопольная служба России инициировала проверку производителей куриного мяса и яиц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ — ред.) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства», — сказали агентству в ведомстве.
Ранее Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен производителями куриного мяса и яиц. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на участника совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник на розничном рынке сообщила, что компании-производители яиц и мяса птицы попросили торговые сети повысить закупочные цены на их продукцию на 10%, аргументировав это сокращением предложения из-за птичьего гриппа. По данным издания, о предложении производителей сети сообщили Минпромторгу. В результате торговые сети согласились изменить условия договоров. При этом в пресс-службе Минсельхоза изданию заявили, что не слышали о таком предложении.