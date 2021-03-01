ФАС начала проверку производителей яиц и куриного мяса

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник на розничном рынке сообщила, что компании-производители яиц и мяса птицы попросили торговые сети повысить закупочные цены на их продукцию на 10%, аргументировав это сокращением предложения из-за птичьего гриппа. По данным издания, о предложении производителей сети сообщили Минпромторгу. В результате торговые сети согласились изменить условия договоров. При этом в пресс-службе Минсельхоза изданию заявили, что не слышали о таком предложении.