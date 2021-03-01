Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен на яйца и мясо

В пресс-службе Минсельхоза изданию заявили, что не слышали о предложении повысить закупочные цены на мясо птицы и яйца. По данным Минэкономразвития, мясо курицы подорожало с ноября 2020 г. по январь 2021 г. на 5,6%. Себестоимость яиц начала увеличиваться в сентябре.