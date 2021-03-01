Белоусов поручил ФАС проверить обоснованность повышения цен на яйца и мясо
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку обоснованности повышения цен производителями куриного мяса и яиц, сообщает ТАСС со ссылкой на участника совещания по мониторингу цен на социально значимые товары.
«Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании по мониторингу цен на социально значимые товары поручил ФАС оперативно провести проверку производителей куриного мяса и куриных яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением», — цитирует агентство собеседника.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник на розничном рынке сообщила, что компании-производители яиц и мяса птицы попросили торговые сети повысить закупочные цены на их продукцию на 10%, аргументировав это сокращением предложения из-за птичьего гриппа. По данным издания, о предложении производителей сети сообщили Минпромторгу. В результате торговые сети согласились изменить условия договоров.
В пресс-службе Минсельхоза изданию заявили, что не слышали о предложении повысить закупочные цены на мясо птицы и яйца. По данным Минэкономразвития, мясо курицы подорожало с ноября 2020 г. по январь 2021 г. на 5,6%. Себестоимость яиц начала увеличиваться в сентябре.