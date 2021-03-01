Депутаты предложили регистрировать оборудование для производства табачной продукции
Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства табачной продукции в государственной информационной системе, следует из материалов, опубликованных в электронной базе нижней палаты парламента.
Такая мера позволит решить проблему нелегального производства табачной продукции, отметили законодатели.
«Действующее законодательство не позволяет решить проблему нелегального производства табачной продукции на территории Российской Федерации и нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции на российском рынке… Сложившаяся ситуация требует принятия законодательных мер в части установления требования об обязательной регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации основного технологического оборудования для производства табачной продукции и (или) табачных изделий», — говорится в пояснительной записке.
В материалах отмечается, что согласно экспертным оценкам, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке в III квартале 2020 года составила 7%.
Изменения, подготовленные депутатами фракций «Единая Россия» и ЛДПР» — Сергеем Катасоновым, Андреем Луговым, Айратом Фарраховым и Алексеем Веллером — предлагаются в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».