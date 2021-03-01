Депутаты предложили регистрировать оборудование для производства табачной продукции

«Действующее законодательство не позволяет решить проблему нелегального производства табачной продукции на территории Российской Федерации и нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции на российском рынке… Сложившаяся ситуация требует принятия законодательных мер в части установления требования об обязательной регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации основного технологического оборудования для производства табачной продукции и (или) табачных изделий», — говорится в пояснительной записке.