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Депутаты предложили регистрировать оборудование для производства табачной продукции

Ведомости

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации оборудования для производства табачной продукции в государственной информационной системе, следует из материалов, опубликованных в электронной базе нижней палаты парламента.

Такая мера позволит решить проблему нелегального производства табачной продукции, отметили законодатели.

«Действующее законодательство не позволяет решить проблему нелегального производства табачной продукции на территории Российской Федерации и нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции на российском рынке…  Сложившаяся ситуация требует принятия законодательных мер в части установления требования об обязательной регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации основного технологического оборудования для производства табачной продукции и (или) табачных изделий», — говорится в пояснительной записке.

В материалах отмечается, что согласно экспертным оценкам, доля нелегальной табачной продукции на российском рынке в III квартале 2020 года составила 7%.

Изменения, подготовленные депутатами фракций «Единая Россия» и ЛДПР» — Сергеем Катасоновым, Андреем Луговым, Айратом Фарраховым и Алексеем Веллером — предлагаются в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных