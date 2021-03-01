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Российский сноубордист Логинов завоевал золото на чемпионате мира

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Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения), передает «РИА Новости». Таким образом, 21-летний Логинов стал трехкратным чемпионом мира. В 2019 г. он победил в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

Логинов в финале опередил итальянца Роланда Фишналлера на 0,01 секунды. Бронзу выиграл другой представитель России Андрей Соболев. 

В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При церемонии награждения спортсменов будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта вместо гимна России. 17 декабря 2020 г. Спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных