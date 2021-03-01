Российский сноубордист Логинов завоевал золото на чемпионате мира
Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения), передает «РИА Новости». Таким образом, 21-летний Логинов стал трехкратным чемпионом мира. В 2019 г. он победил в параллельном и параллельном гигантском слаломе.
Логинов в финале опередил итальянца Роланда Фишналлера на 0,01 секунды. Бронзу выиграл другой представитель России Андрей Соболев.
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