Российский сноубордист Логинов завоевал золото на чемпионате мира

В связи с решением Спортивного арбитражного суда российские спортсмены выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России. Форма спортсменов лишена российского триколора и герба. При церемонии награждения спортсменов будет звучать гимн Международной федерации лыжного спорта вместо гимна России. 17 декабря 2020 г. Спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.