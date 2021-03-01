Правительство продлило срок въезда в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19»

Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном с 15 февраля. Перед этим были достигнуты договоренности о том, что граждане Армении и Белоруссии смогут предъявлять на воздушных пунктах пропуска результаты теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».