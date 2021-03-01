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Правительство продлило срок въезда в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19»

Ведомости

Правительство продлило до 1 апреля срок применения мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для предъявления отрицательных результатов на коронавирус при пересечении государственной границы РФ в определённых пунктах пропуска. Документ опубликован на сайте правительства.

«Граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут въезжать в Россию через Республику Армения и Республику Беларусь в упрощённом порядке с использованием специального мобильного приложения «Путешествую без COVID-19»», — говорится в документе.

Отмечается, что приложение упрощает жителям государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивает соблюдение действующих требований. Ранее срок применения приложения был установлен до 1 марта 2021 г.

Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном с 15 февраля. Перед этим были достигнуты договоренности о том, что граждане Армении и Белоруссии смогут предъявлять на воздушных пунктах пропуска результаты теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных