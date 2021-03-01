Правительство продлило срок въезда в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19»
Правительство продлило до 1 апреля срок применения мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» для предъявления отрицательных результатов на коронавирус при пересечении государственной границы РФ в определённых пунктах пропуска. Документ опубликован на сайте правительства.
«Граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут въезжать в Россию через Республику Армения и Республику Беларусь в упрощённом порядке с использованием специального мобильного приложения «Путешествую без COVID-19»», — говорится в документе.
Отмечается, что приложение упрощает жителям государств ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивает соблюдение действующих требований. Ранее срок применения приложения был установлен до 1 марта 2021 г.
Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном с 15 февраля. Перед этим были достигнуты договоренности о том, что граждане Армении и Белоруссии смогут предъявлять на воздушных пунктах пропуска результаты теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».