Кабмин предложил освободить врачей от уголовного наказания за утерю наркопрепаратов
Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении врачей от уголовной ответственности за случайную утерю наркотических и психотропных веществ, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.
Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 228.2 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ). Законопроект предполагает дополнить ее примечанием, предусматривающим, что ее нормы «не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам». Подобное послабление предлагают сделать возможным, если факт утраты зафиксирован в документах.
«Внесение предлагаемого изменения не исключает дисциплинарную и (или) материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в пояснительной записке к документу. Там отмечается, что законопроект разработан по итогам поручения президента России Владимира Путина от 8 января 2020 г. в рамках мер, направленных на гуманизацию законодательства в подобных случаях.
Авторы документа привели статистику, согласно которой с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по ст. 228.2 УК. «Из них 29 в отношении медицинских работников, из которых 5 были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд», — отмечается в пояснительной записке.
Согласно ч. 1 ст. 228.2 УК, за нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, предусматривается наказание в виде штрафа до 120 000 руб. или в размере заработка за период до года либо обязательные работы до 360 часов с лишением права занимать определенные должности до трех лет.