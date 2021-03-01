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Кабмин предложил освободить врачей от уголовного наказания за утерю наркопрепаратов

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении врачей от уголовной ответственности за случайную утерю наркотических и психотропных веществ, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 228.2 УК РФ (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ). Законопроект предполагает дополнить ее примечанием, предусматривающим, что ее нормы «не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам». Подобное послабление предлагают сделать возможным, если факт утраты зафиксирован в документах.

«Внесение предлагаемого изменения не исключает дисциплинарную и (или) материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в пояснительной записке к документу. Там отмечается, что законопроект разработан по итогам поручения президента России Владимира Путина от 8 января 2020 г. в рамках мер, направленных на гуманизацию законодательства в подобных случаях.

Авторы документа привели статистику, согласно которой с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по ст. 228.2 УК. «Из них 29 в отношении медицинских работников, из которых 5 были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд», — отмечается в пояснительной записке.

Согласно ч. 1 ст. 228.2 УК, за нарушение правил оборота наркотических или психотропных веществ лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, предусматривается наказание в виде штрафа до 120 000 руб. или в размере заработка за период до года либо обязательные работы до 360 часов с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных