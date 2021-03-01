Кабмин предложил освободить врачей от уголовного наказания за утерю наркопрепаратов

Авторы документа привели статистику, согласно которой с 2016 года по июнь 2019 года возбуждено 79 уголовных дел по ст. 228.2 УК. «Из них 29 в отношении медицинских работников, из которых 5 были прекращены на стадии расследования, а 15 направлены в суд», — отмечается в пояснительной записке.