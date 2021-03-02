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Голикова спрогнозировала появление коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Ведомости

Коллективный иммунитет к коронавирусу может выработаться у россиян к августу 2021 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью ТАСС. 

«Сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — сказала Голикова.

Популяционный иммунитет, по словам Голиковой, может выработаться раньше «и, скорее всего, так и будет». Это зависит от темпов вакцинации. Пока у россиян нет коллективного иммунитета, нужно соблюдать введенные ограничения.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала, что менее 10% населения Земли имеют иммунитет к коронавирусу. Сейчас ученые разрабатывают новое поколение вакцин от коронавируса, которые будут защищать от новых вариантов коронавируса. Также разрабатываются однокомпонентные вакцины, вакцины в виде спрея и препараты, которые можно будет принимать орально. 

Ранее по теме: ВОЗ: менее 10% населения планеты имеет иммунитет к коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных