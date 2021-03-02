Голикова спрогнозировала появление коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Коллективный иммунитет к коронавирусу может выработаться у россиян к августу 2021 г., заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью ТАСС.
«Сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — сказала Голикова.
Популяционный иммунитет, по словам Голиковой, может выработаться раньше «и, скорее всего, так и будет». Это зависит от темпов вакцинации. Пока у россиян нет коллективного иммунитета, нужно соблюдать введенные ограничения.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала, что менее 10% населения Земли имеют иммунитет к коронавирусу. Сейчас ученые разрабатывают новое поколение вакцин от коронавируса, которые будут защищать от новых вариантов коронавируса. Также разрабатываются однокомпонентные вакцины, вакцины в виде спрея и препараты, которые можно будет принимать орально.