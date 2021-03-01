ВОЗ: менее 10% населения планеты имеет иммунитет к коронавирусу

Она пояснила, что в мире есть места с высокой плотностью населения, в которых 50-60% населения перенесли коронавирус и выработали антитела к нему. Однако это не означает, что все люди, живущие в этой местности, защищены популяционным иммунитетом. Если они поедут в места, где меньшая доля людей выработала иммунитет к вирусу, они будут менее защищены. Популяционный иммунитет на таком уровне можно получить только с помощью массовой вакцинации.