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ВОЗ: менее 10% населения планеты имеет иммунитет к коронавирусу

Ведомости

Иммунитет к коронавирусу имеют менее 10% жителей Земли, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в интервью, опубликованном в аккаунте организации в Twitter. 

«ВОЗ следит за сероэпидемиологическими исследованиями — по последним подсчетам, было проведено около 500 таких исследований. Если сложить всю информацию, менее 10% населения Земли имеет иммунитет к коронавирусу», — сказала Сваминатан. 

Она пояснила, что в мире есть места с высокой плотностью населения, в которых 50-60% населения перенесли коронавирус и выработали антитела к нему. Однако это не означает, что все люди, живущие в этой местности, защищены популяционным иммунитетом. Если они поедут в места, где меньшая доля людей выработала иммунитет к вирусу, они будут менее защищены. Популяционный иммунитет на таком уровне можно получить только с помощью массовой вакцинации.

Сейчас ученые разрабатывают новое поколение вакцин от коронавируса, которые будут защищать от новых вариантов коронавируса. Также, по словам ученой, разрабатываются однокомпонентные вакцины, вакцины в виде спрея и препараты, которые можно будет принимать орально. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных