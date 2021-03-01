ВОЗ: менее 10% населения планеты имеет иммунитет к коронавирусу
Иммунитет к коронавирусу имеют менее 10% жителей Земли, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в интервью, опубликованном в аккаунте организации в Twitter.
«ВОЗ следит за сероэпидемиологическими исследованиями — по последним подсчетам, было проведено около 500 таких исследований. Если сложить всю информацию, менее 10% населения Земли имеет иммунитет к коронавирусу», — сказала Сваминатан.
Она пояснила, что в мире есть места с высокой плотностью населения, в которых 50-60% населения перенесли коронавирус и выработали антитела к нему. Однако это не означает, что все люди, живущие в этой местности, защищены популяционным иммунитетом. Если они поедут в места, где меньшая доля людей выработала иммунитет к вирусу, они будут менее защищены. Популяционный иммунитет на таком уровне можно получить только с помощью массовой вакцинации.
Сейчас ученые разрабатывают новое поколение вакцин от коронавируса, которые будут защищать от новых вариантов коронавируса. Также, по словам ученой, разрабатываются однокомпонентные вакцины, вакцины в виде спрея и препараты, которые можно будет принимать орально.