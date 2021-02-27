Коронавирус может стать сезонным в ближайшие два года
Коронавирус может стать сезонной инфекцией в ближайшие год-два, заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в комментарии ТАСС.
«Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться», — заявила она.
По мнению эксперта, об этом свидетельствует существенный подъем заболеваемости осенью 2020 г. Коронавирус также легче распространяется при высокой влажности и температуре, характерных для осени и весны. По мнению Пшеничной, вспышки заболеваемости коронавирусом могут происходить и спустя несколько лет после того, как большая часть населения пройдет вакцинацию.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны делиться лицензиями и собственными технологиями для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса. Гебрейесус назвал «большим прогрессом» начало поставок препаратов в страны по программе международного доступа к вакцинам COVAX. Однако существующий прогресс, по словам главы ВОЗ, является «хрупким». Поэтому он призвал ускорить процесс поставки и распределения лекарств между государствами.