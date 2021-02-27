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Коронавирус может стать сезонным в ближайшие два года

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Коронавирус может стать сезонной инфекцией в ближайшие год-два, заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в комментарии ТАСС.

«Возможно, это произойдет в течение ближайших 1-2 лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться», — заявила она.

По мнению эксперта, об этом свидетельствует существенный подъем заболеваемости осенью 2020 г. Коронавирус также легче распространяется при высокой влажности и температуре, характерных для осени и весны. По мнению Пшеничной, вспышки заболеваемости коронавирусом могут происходить и спустя несколько лет после того, как большая часть населения пройдет вакцинацию.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны делиться лицензиями и собственными технологиями для увеличения объемов производства вакцин от коронавируса. Гебрейесус назвал «большим прогрессом» начало поставок препаратов в страны по программе международного доступа к вакцинам COVAX. Однако существующий прогресс, по словам главы ВОЗ, является «хрупким». Поэтому он призвал ускорить процесс поставки и распределения лекарств между государствами.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 11 534 новых случая коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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