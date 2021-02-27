Коронавирус может стать сезонным в ближайшие два года

По мнению эксперта, об этом свидетельствует существенный подъем заболеваемости осенью 2020 г. Коронавирус также легче распространяется при высокой влажности и температуре, характерных для осени и весны. По мнению Пшеничной, вспышки заболеваемости коронавирусом могут происходить и спустя несколько лет после того, как большая часть населения пройдет вакцинацию.