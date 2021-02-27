В России за сутки выявили 11 534 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 11 534 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 234 720. Умерли за день 439 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 85 743.
Вчера, 26 февраля, оперштаб сообщил о 11 086 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1825 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2008 пациентов, скончался 41 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 951 заболевшего.
За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 799 406 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 113,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,51 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,4 млн случаев, Индии (свыше 11 млн) и Бразилии (более 10,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдет летом. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но пока далека от идеальной.