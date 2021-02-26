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В Минздраве спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом к лету

Ведомости

Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдет летом, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в ходе научно-практической конференции.

«В заболеваемости должен спад произойти в летний период», — сказал Брико (цитата по «РИА Новости»). При этом он не исключил активизацию эпидемиологического процесса в осенне-зимний период. По словам эпидемиолога, сгладить возможные подъемы заболеваемости должно «естественное проэпидемичивание» и вакцинация.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России может выйти на минимальные значения к лету этого года. По ее словам, заболеваемость инфекцией может немного вырасти в начале весны. При этом рост заболеваемости весной вряд ли достигнет показателей осеннего пика, подчеркнула специалист.

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но пока далека от идеальной. По данным оперативного штаба на 26 февраля, в стране за сутки выявили 11 086 новых случаев коронавируса, 15 722 человека выздоровели, 428 скончались. Всего в России зарегистрировано более 4,2 млн заражений и свыше 85 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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