В Минздраве спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом к лету

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России может выйти на минимальные значения к лету этого года. По ее словам, заболеваемость инфекцией может немного вырасти в начале весны. При этом рост заболеваемости весной вряд ли достигнет показателей осеннего пика, подчеркнула специалист.