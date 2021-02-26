В Минздраве спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом к лету
Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдет летом, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в ходе научно-практической конференции.
«В заболеваемости должен спад произойти в летний период», — сказал Брико (цитата по «РИА Новости»). При этом он не исключил активизацию эпидемиологического процесса в осенне-зимний период. По словам эпидемиолога, сгладить возможные подъемы заболеваемости должно «естественное проэпидемичивание» и вакцинация.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатель заболеваемости коронавирусом в России может выйти на минимальные значения к лету этого года. По ее словам, заболеваемость инфекцией может немного вырасти в начале весны. При этом рост заболеваемости весной вряд ли достигнет показателей осеннего пика, подчеркнула специалист.
Вчера премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но пока далека от идеальной. По данным оперативного штаба на 26 февраля, в стране за сутки выявили 11 086 новых случаев коронавируса, 15 722 человека выздоровели, 428 скончались. Всего в России зарегистрировано более 4,2 млн заражений и свыше 85 тыс. летальных исходов.