В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом
Показатель заболеваемости коронавирусом в России может выйти на минимальные значения к лету этого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — сказала она.
По ее словам, заболеваемость инфекцией может немного вырасти в начале весны.
«Это характерно для сезонных инфекций, более активно распространяющихся в условиях высокой влажности и невысокой плюсовой температуры», — добавила Пшеничная.
При этом рост заболеваемости весной вряд ли достигнет показателей осеннего пика, подчеркнула специалист.
За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, зафиксировали 12 828 новых случаев коронавируса. Этот показатель стал минимальным с 10 октября 2020 года.