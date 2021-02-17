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В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

Ведомости

Показатель заболеваемости коронавирусом в России может выйти на минимальные значения к лету этого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — сказала она.

По ее словам, заболеваемость инфекцией может немного вырасти в начале весны.

«Это характерно для сезонных инфекций, более активно распространяющихся в условиях высокой влажности и невысокой плюсовой температуры», — добавила Пшеничная.

При этом рост заболеваемости весной вряд ли достигнет показателей осеннего пика, подчеркнула специалист.

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, зафиксировали 12 828 новых случаев коронавируса. Этот показатель стал минимальным с 10 октября 2020 года.

Ранее по теме: В России за сутки зафиксировали 12 828 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных