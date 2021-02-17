В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом

Показатель заболеваемости коронавирусом в России может выйти на минимальные значения к лету этого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.