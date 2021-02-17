В России за сутки зафиксировали 12 828 случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировали 12 828 случаев коронавирусаЭто минимальный показатель с 10 октября
В России за сутки зафиксировали 12 828 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это минимальный показатель с 10 октября, когда по стране выявили 12 846 заражений. За прошедшие сутки мерли 467 больных коронавирусом, 17 919 человек вылечились.
Вчера, 16 февраля, обнаружили 13 233 новых случая коронавируса.
Лидером по суточному приросту остается Москва (+1282) при общем числе заболевших с начала пандемии 960 687 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (+1103) при 356 381 заболевших за год, на третьем — Подмосковье (+470), где с начала пандемии заболело 206 945 человек. В пятерку лидеров по заболеваемости также входят Нижегородская область (+419) с 92 137 инфицированными за год и Воронежская область (+356) с 64 411 заболевшими.
Всего на 17 февраля в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 109 532 172 случаев заражения коронавирусом, умерли 2 419 696 человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ 27 756 628 случаев, Индии (10 937 320), Бразилии (9 921 981) и Великобритании (4 070 332). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.