В России за сутки зафиксировали 12 828 случаев коронавируса

Лидером по суточному приросту остается Москва (+1282) при общем числе заболевших с начала пандемии 960 687 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (+1103) при 356 381 заболевших за год, на третьем — Подмосковье (+470), где с начала пандемии заболело 206 945 человек. В пятерку лидеров по заболеваемости также входят Нижегородская область (+419) с 92 137 инфицированными за год и Воронежская область (+356) с 64 411 заболевшими.