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ВОЗ призвала страны делиться технологиями производства вакцин от коронавируса

Ведомости

Странам необходимо увеличивать объем производства вакцин от коронавируса, а для этого — делиться лицензиями и собственными технологиями, заявил в ходе брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас настало время использовать все инструменты для наращивания производства, включая передачу лицензий и технологий, а там, где необходимо, применять изъятия из прав интеллектуальной собственности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Гебрейесус назвал «большим прогрессом» начало поставок препаратов в страны по программе международного доступа к вакцинам COVAX. Однако существующий прогресс, по словам главы ВОЗ, является «хрупким». Поэтому он призвал ускорить процесс поставки и распределения лекарств между государствами.

В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем дохода населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за этот год будет произведено и распределено равномерно по всему миру около 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус обнаружили у 113,2 млн человек, причем у 447,1 тыс. — за сутки. Умерли более 2,5 млн жителей планеты с подтвержденным COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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