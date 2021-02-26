ВОЗ призвала страны делиться технологиями производства вакцин от коронавируса

В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем дохода населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за этот год будет произведено и распределено равномерно по всему миру около 2 млрд доз вакцин от коронавируса.