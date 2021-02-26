ВОЗ призвала страны делиться технологиями производства вакцин от коронавируса
Странам необходимо увеличивать объем производства вакцин от коронавируса, а для этого — делиться лицензиями и собственными технологиями, заявил в ходе брифинга в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Сейчас настало время использовать все инструменты для наращивания производства, включая передачу лицензий и технологий, а там, где необходимо, применять изъятия из прав интеллектуальной собственности», — сказал он (цитата по ТАСС).
Гебрейесус назвал «большим прогрессом» начало поставок препаратов в страны по программе международного доступа к вакцинам COVAX. Однако существующий прогресс, по словам главы ВОЗ, является «хрупким». Поэтому он призвал ускорить процесс поставки и распределения лекарств между государствами.
В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем дохода населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за этот год будет произведено и распределено равномерно по всему миру около 2 млрд доз вакцин от коронавируса.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус обнаружили у 113,2 млн человек, причем у 447,1 тыс. — за сутки. Умерли более 2,5 млн жителей планеты с подтвержденным COVID-19.