Неофициальным названием Россотрудничества станет «Русский дом»
«Русский дом» стало новым неофициальным названием «Россотрудничества» по итогам проведенного конкурса, сообщается в Telegram-канале агентства.
«Внимательно изучив ваши письма, а вы прислали более восьмисот предложений, мы увидели, что самый популярный вариант – "Русский Дом"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было поддержано Общественным советом. Название использовалось еще до ребрендинга: так назывались зарубежные представительства агентства за рубежом. Название «Россотрудничество» остается для внутреннего пользования и будет использоваться в системе государственной власти.