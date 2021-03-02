МЧС предупредило о проверке систем оповещения 3 марта
Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет во всех российских регионах 3 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах», – говорится в сообщении.
В МЧС призвали россиян сохранять спокойствие и объяснили, что эти действия являются плановыми. Они нужны для отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 2021 г. такие проверки запланированы на 3 марта и 6 октября.