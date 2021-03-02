МЧС предупредило о проверке систем оповещения 3 марта

В МЧС призвали россиян сохранять спокойствие и объяснили, что эти действия являются плановыми. Они нужны для отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.