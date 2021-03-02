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МЧС предупредило о проверке систем оповещения 3 марта

Ведомости

Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет во всех российских регионах 3 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах», – говорится в сообщении.

В МЧС призвали россиян сохранять спокойствие и объяснили, что эти действия являются плановыми. Они нужны для отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2021 г. такие проверки запланированы на 3 марта и 6 октября.

Ранее по теме: Правительство предложило обязать граждан эвакуироваться из зон ЧС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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