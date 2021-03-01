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Правительство предложило обязать граждан эвакуироваться из зон ЧС

Ведомости

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в случае принятия которого по решению властей граждане будут обязаны эвакуироваться с территории, где объявлена или может быть объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС). Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Принимать подобное решение, согласно документу, смогут федеральные органы и региональные органы государственной власти, а также органы местного самоуправления. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Кроме того, документ предлагает обязать федеральные органы исполнительной власти предоставить МЧС постоянный доступ к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на безвозмездной основе для быстрого реагирования. Должностные лица и организации должны будут своевременно вносить в систему информацию, которая нужна для предупреждения и ликвидации ЧС.

Ранее Росстандарт утвердил национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, сообщал ТАСС. Согласно документу, власти обязаны оперативно информировать население о положении, чтобы избежать паники и «эффекта информационного вакуума». Достоверные сведения должностные лица должны предоставлять СМИ четыре раза в сутки. Документ вступит в силу с 1 июня 2021 г.

Ранее по теме: Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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