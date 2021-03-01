Правительство предложило обязать граждан эвакуироваться из зон ЧС
Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в случае принятия которого по решению властей граждане будут обязаны эвакуироваться с территории, где объявлена или может быть объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС). Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Принимать подобное решение, согласно документу, смогут федеральные органы и региональные органы государственной власти, а также органы местного самоуправления. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Кроме того, документ предлагает обязать федеральные органы исполнительной власти предоставить МЧС постоянный доступ к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на безвозмездной основе для быстрого реагирования. Должностные лица и организации должны будут своевременно вносить в систему информацию, которая нужна для предупреждения и ликвидации ЧС.
Ранее Росстандарт утвердил национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, сообщал ТАСС. Согласно документу, власти обязаны оперативно информировать население о положении, чтобы избежать паники и «эффекта информационного вакуума». Достоверные сведения должностные лица должны предоставлять СМИ четыре раза в сутки. Документ вступит в силу с 1 июня 2021 г.