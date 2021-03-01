Правительство предложило обязать граждан эвакуироваться из зон ЧС

Кроме того, документ предлагает обязать федеральные органы исполнительной власти предоставить МЧС постоянный доступ к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС на безвозмездной основе для быстрого реагирования. Должностные лица и организации должны будут своевременно вносить в систему информацию, которая нужна для предупреждения и ликвидации ЧС.