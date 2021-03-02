В Австрии более 40 человек скончались после прививки Pfizer и BioNTech

Более 40 человек скончались в Австрии после получения прививки от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, но связь летальных исходов с вакциной не установлена, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны за отчетный период с 27 декабря 2020 г. по 26 февраля 2021 г.