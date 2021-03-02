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В Австрии более 40 человек скончались после прививки Pfizer и BioNTech

Ведомости

Более 40 человек скончались в Австрии после получения прививки от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, но связь летальных исходов с вакциной не установлена, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны за отчетный период с 27 декабря 2020 г. по 26 февраля 2021 г.

«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer)… Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», — сообщается в докладе.

11 человек из числа умерших получили прививку в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались, еще 19 человек имели серьезные заболевания. Отсутствие связи смерти еще трех человек с прививкой была исключена после вскрытия, а обстоятельства смерти оставшихся восьми пока устанавливаются.

По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина Pfizer — двухкомпонентная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных