В Австрии более 40 человек скончались после прививки Pfizer и BioNTech
Более 40 человек скончались в Австрии после получения прививки от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, но связь летальных исходов с вакциной не установлена, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны за отчетный период с 27 декабря 2020 г. по 26 февраля 2021 г.
«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer)… Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», — сообщается в докладе.
11 человек из числа умерших получили прививку в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались, еще 19 человек имели серьезные заболевания. Отсутствие связи смерти еще трех человек с прививкой была исключена после вскрытия, а обстоятельства смерти оставшихся восьми пока устанавливаются.
По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцина Pfizer — двухкомпонентная. Первая и вторая дозы препарата вводятся с промежутком в три недели.