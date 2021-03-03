Илон Маск решил создать новый город

Сам Маск в декабре 2020 г. заявил о своем намерении переехать из Калифорнийской Кремниевой долины в Техас, выставив на продажу свою недвижимость. Основатель SpaceX намерен построить в Техасе также завод для производства электромобилей еще одной своей компании — Tesla. Власти штата пояснили желание релокации Маска тем, что у них, в отличие от Калифорнии, он сможет «расширяться так, как он хочет».