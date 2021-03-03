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Илон Маск решил создать новый город

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Основатель SpaceX Илон Маск заявил о планах создать новый город в штате Техас в районе, где находится космодром компании. Об этом он написал в своем Twitter.

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», — написал Маск. Он уточнил, что его площадь будет больше, чем у поселка Бока-Чика, расположенного рядом с космодромом. Агентство Bloomberg поясняет, что именно Бока-Чика будет переименована в Старбэйз.

Власти округа Кэмерон, в котором находятся космодром и поселок, подтвердили, что представитель компании подал соответствующий запрос на переименование населённого пункта, однако подчеркнули, что это долгая процедура.

Сейчас в Бока-Чика, находящемся в малонаселенной местности, постоянно живут только 6 человек, остальные дома используются как летние дачи. В населенном пункте нет централизованной системы водоснабжения, вода туда завозится в цистернах. В 2014 г. в районе поселка был построен космодром SpaceX.

В сентябре 2019 г. компания предложила оставшимся жителям Бока-Чика выкупить их дома выше рыночной стоимости, однако на данный момент вопрос не урегулирован. В 2020 г. стало известно, что на месте поселка SpaceX думает построить «курорт», где будут находиться космические туристы перед отлетом, чтобы создать объединенный «космодром 21 века».

Сам Маск в декабре 2020 г. заявил о своем намерении переехать из Калифорнийской Кремниевой долины в Техас, выставив на продажу свою недвижимость. Основатель SpaceX намерен построить в Техасе также завод для производства электромобилей еще одной своей компании — Tesla. Власти штата пояснили желание релокации Маска тем, что у них, в отличие от Калифорнии, он сможет «расширяться так, как он хочет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных