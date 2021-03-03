Илон Маск решил создать новый город
Основатель SpaceX Илон Маск заявил о планах создать новый город в штате Техас в районе, где находится космодром компании. Об этом он написал в своем Twitter.
«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», — написал Маск. Он уточнил, что его площадь будет больше, чем у поселка Бока-Чика, расположенного рядом с космодромом. Агентство Bloomberg поясняет, что именно Бока-Чика будет переименована в Старбэйз.
Власти округа Кэмерон, в котором находятся космодром и поселок, подтвердили, что представитель компании подал соответствующий запрос на переименование населённого пункта, однако подчеркнули, что это долгая процедура.
Сейчас в Бока-Чика, находящемся в малонаселенной местности, постоянно живут только 6 человек, остальные дома используются как летние дачи. В населенном пункте нет централизованной системы водоснабжения, вода туда завозится в цистернах. В 2014 г. в районе поселка был построен космодром SpaceX.
В сентябре 2019 г. компания предложила оставшимся жителям Бока-Чика выкупить их дома выше рыночной стоимости, однако на данный момент вопрос не урегулирован. В 2020 г. стало известно, что на месте поселка SpaceX думает построить «курорт», где будут находиться космические туристы перед отлетом, чтобы создать объединенный «космодром 21 века».
Сам Маск в декабре 2020 г. заявил о своем намерении переехать из Калифорнийской Кремниевой долины в Техас, выставив на продажу свою недвижимость. Основатель SpaceX намерен построить в Техасе также завод для производства электромобилей еще одной своей компании — Tesla. Власти штата пояснили желание релокации Маска тем, что у них, в отличие от Калифорнии, он сможет «расширяться так, как он хочет».