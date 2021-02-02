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SpaceX планирует в 2021 году запустить ракету с полностью «коммерческим» экипажем

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Корабль Crew Dragon с первым полностью коммерческим экипажем отправится на орбиту в 2021 г., сообщает американская компания SpaceX.

«SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration 4 — первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту», — говорится в сообщении. Одним из четырех участников полета станет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Он передаст за свой счет остальные три места участникам конкурса SpaceX «из широкой публики». Их имена объявят позднее.

Миссия будет длиться несколько дней. Запуск Falcon 9 с миссией Inspiration4 произойдет с исторического стартового комплекса 39A в космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде, говорится в сообщении. С этого стартового комплекса проходили все пуски по лунной программе «Сатурн-5» и космических челноков «Спейс шаттл» до ее окончания в 2011 г. С 2014 г. комплекс находится в аренде у SpaceX.

Ранее космическая компания Axiom Space обнародовала имена членов первого полностью «коммерческого» экипажа Международной космической станции (МКС), который будет запущен на орбиту также на корабле Crew Dragon в 2022 г. В экспедицию войдут американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе. Они проведут на МКС научные эксперименты, а также проведут ряд образовательных проектов, включающих общение со студентами на Земле по видеосвязи. Командиром корабля станет бывший астронавт НАСА с 20-летним стажем Майкл Лопес-Алегриа.

Ранее по теме: Назван состав первого полностью «туристического» экипажа МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных