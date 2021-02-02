SpaceX планирует в 2021 году запустить ракету с полностью «коммерческим» экипажем

Миссия будет длиться несколько дней. Запуск Falcon 9 с миссией Inspiration4 произойдет с исторического стартового комплекса 39A в космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде, говорится в сообщении. С этого стартового комплекса проходили все пуски по лунной программе «Сатурн-5» и космических челноков «Спейс шаттл» до ее окончания в 2011 г. С 2014 г. комплекс находится в аренде у SpaceX.