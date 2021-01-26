Назван состав первого полностью «туристического» экипажа МКС

Полет «туристического» экипажа к МКС состоится предположительно в январе 2022 г. на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon. После этого компания планирует создать свой, «коммерческий» сегмент на станции, который пристыкуют к модулю Harmony, предположительно, в 2024 г. После того, как эксплуатация МКС закончится, этот сегмент должен стать первой в мире частной космической станцией Axiom. Сейчас предельным сроком службы МКС считается 2025 г., хотя ее работу могут продлить до 2028 г.