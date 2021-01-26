Назван состав первого полностью «туристического» экипажа МКС
В первый полностью «туристический» экипаж Международной космической станции, который полетит на корабле Crew Dragon, войдут американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе. Об этом сообщает частная космическая компания Axiom Space.
Кроме них в составе «туристического» экипажа также будет бывший астронавт НАСА с 20-летним стажем Майкл Лопес-Алегриа. Он назначен командиром экспедиции.
«Миссия Ax-1 будет включать проживание на борту американского сегмента МКС в течение примерно восьми дней, участие в исследовательских и благотворительных проектах», — сообщает компания задачи первого «коммерческого» экипажа станции.
В частности, Коннор будет проводить эксперименты для Mayo Clinic и Cleveland Clinic, а также вести дистанционные занятия для студентов Дейтонского колледжа. Пати, который официально станет 11-м канадским космонавтом, будет во время своего полета работать с Канадским космическим агентством, а также с Детской больницей Монреаля. Последняя пока определяет исследовательские проекты, связанные с медициной, которые будут предприняты во время миссии.
Стиббе планирует проводить научные эксперименты с израильскими исследователями и предпринимателями, координируемые Фондом Рамона и Израильским космическим агентством при Министерстве науки и технологий страны, а также проводить образовательные мероприятия с орбиты для израильских детей.
Полет «туристического» экипажа к МКС состоится предположительно в январе 2022 г. на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon. После этого компания планирует создать свой, «коммерческий» сегмент на станции, который пристыкуют к модулю Harmony, предположительно, в 2024 г. После того, как эксплуатация МКС закончится, этот сегмент должен стать первой в мире частной космической станцией Axiom. Сейчас предельным сроком службы МКС считается 2025 г., хотя ее работу могут продлить до 2028 г.