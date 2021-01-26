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Назван состав первого полностью «туристического» экипажа МКС

Ведомости

В первый полностью «туристический» экипаж Международной космической станции, который полетит на корабле Crew Dragon, войдут американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе. Об этом сообщает частная космическая компания Axiom Space.

Кроме них в составе «туристического» экипажа также будет бывший астронавт НАСА с 20-летним стажем Майкл Лопес-Алегриа. Он назначен командиром экспедиции.

«Миссия Ax-1 будет включать проживание на борту американского сегмента МКС в течение примерно восьми дней, участие в исследовательских и благотворительных проектах», — сообщает компания задачи первого «коммерческого» экипажа станции.

В частности, Коннор будет проводить эксперименты для Mayo Clinic и Cleveland Clinic, а также вести дистанционные занятия для студентов Дейтонского колледжа. Пати, который официально станет 11-м канадским космонавтом, будет во время своего полета работать с Канадским космическим агентством, а также с Детской больницей Монреаля. Последняя пока определяет исследовательские проекты, связанные с медициной, которые будут предприняты во время миссии.

Стиббе планирует проводить научные эксперименты с израильскими исследователями и предпринимателями, координируемые Фондом Рамона и Израильским космическим агентством при Министерстве науки и технологий страны, а также проводить образовательные мероприятия с орбиты для израильских детей.

Полет «туристического» экипажа к МКС состоится предположительно в январе 2022 г. на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon. После этого компания планирует создать свой, «коммерческий» сегмент на станции, который пристыкуют к модулю Harmony, предположительно, в 2024 г. После того, как эксплуатация МКС закончится, этот сегмент должен стать первой в мире частной космической станцией Axiom. Сейчас предельным сроком службы МКС считается 2025 г., хотя ее работу могут продлить до 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных