«Главкосмос» рассказал о планах отправить в космос четырех туристов

В марте 2019 г. глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация заключила два контракта с американской компанией Space Adventures на запуск туристов в космос на корабле «Союз МС». Он заявил тогда, что полеты состоятся в 2020 и 2021 гг., уточнив, что в дальнейшем планируется осуществлять до четырех пусков к Международной космической станции (МКС) в год.