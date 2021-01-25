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«Главкосмос» рассказал о планах отправить в космос четырех туристов

Ведомости

Компания «Главкосмос» (входит в «Роскосмос») в период с 2022 по 2023 г. может допустить к полету в космос на кораблях «Союз МС» четырех туристов, сообщила пресс-служба организации.

«В период 2022-2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета», — сказали в «Главкосмосе» агентству ТАСС.

В компании уточнили, что «Роскосмос» собирается предоставлять места для туристов не только в рамках коммерческих полетов, но и уже запланированных федеральных космических миссий. Так, в каждом полете на «Союз МС» будут два места для космических туристов.

В марте 2019 г. глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация заключила два контракта с американской компанией Space Adventures на запуск туристов в космос на корабле «Союз МС». Он заявил тогда, что полеты состоятся в 2020 и 2021 гг., уточнив, что в дальнейшем планируется осуществлять до четырех пусков к Международной космической станции (МКС) в год.

2 августа 2020 г. «Роскосмос» сообщил, что отправит на МКС двух туристов в конце 2021 г. на одном корабле. 

Впервые «Роскосмос» и Space Adventures отправили туриста в космос в 2001 г. Им оказался Денис Тито. Всего в рамках сотрудничества российской госкорпорации с американской компанией в космосе побывали семь туристов. Последний полет состоялся в сентябре 2009 г.

Ранее по теме: «Роскосмос» возобновляет туристическую программу на МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных