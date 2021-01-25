«Главкосмос» рассказал о планах отправить в космос четырех туристов
Компания «Главкосмос» (входит в «Роскосмос») в период с 2022 по 2023 г. может допустить к полету в космос на кораблях «Союз МС» четырех туристов, сообщила пресс-служба организации.
«В период 2022-2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета», — сказали в «Главкосмосе» агентству ТАСС.
В компании уточнили, что «Роскосмос» собирается предоставлять места для туристов не только в рамках коммерческих полетов, но и уже запланированных федеральных космических миссий. Так, в каждом полете на «Союз МС» будут два места для космических туристов.
В марте 2019 г. глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация заключила два контракта с американской компанией Space Adventures на запуск туристов в космос на корабле «Союз МС». Он заявил тогда, что полеты состоятся в 2020 и 2021 гг., уточнив, что в дальнейшем планируется осуществлять до четырех пусков к Международной космической станции (МКС) в год.
2 августа 2020 г. «Роскосмос» сообщил, что отправит на МКС двух туристов в конце 2021 г. на одном корабле.
Впервые «Роскосмос» и Space Adventures отправили туриста в космос в 2001 г. Им оказался Денис Тито. Всего в рамках сотрудничества российской госкорпорации с американской компанией в космосе побывали семь туристов. Последний полет состоялся в сентябре 2009 г.