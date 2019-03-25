«Роскосмос» возобновляет туристическую программу на МКС

Олег Кононенко / Роскосмос

«Роскосмос» заключил первые два контракта с агентом – американской компанией Space Adventures на запуск туристов в космос на корабле «Союз МС-10», рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Имен первых двух космических туристов он не назвал. Запуски состоятся в 2020 и 2021 гг. В дальнейшем «Роскосмос» планирует осуществлять до четырех пусков к МКС «Союз МС-10» в год, поделился Рогозин. Он уверен, что будет много желающих слетать в космос.

С 2011 г. у «Роскосмоса» была монополия на доставку космонавтов на МКС. США закрыли свою программу Space Shuttle, других пилотируемых космических кораблей ни у кого, кроме России, не осталось. Частная компания SpaceX Илона Маска разработала пилотируемый корабль Crew Dragon, который в этом месяце впервые слетал на МКС, правда, пока с манекеном, названным в честь героини фильма «Чужой» Ripley. Но в этом году SpaceX планирует и пуск с космонавтами, после этого монополия «Роскосмоса» закончится.

Несмотря на создание американского космического корабля, NASA заинтересовано в дальнейшей доставке своих астронавтов на МКС «Союзами», рассказал Рогозин. Тут все будет решать экономика, и «Роскосмос» в этом аспекте выигрывает: одно кресло на Dragon SpaceX обойдется в $110–120 млн, у «Роскосмоса» кресло для NASA стоит $80 млн, и это с хорошей маржей, поделился он.

Правда, SpaceX уже осуществляет коммерческие запуски спутников дешевле «Роскосмоса». Доставка грузов на орбиту при помощи ракет-носителей Falcon 9 стоит $55–60 млн. По сути, они дотируются американским правительством, уверен Рогозин. Ведь Пентагон платит за такие же пуски от $150 млн до $300 млн. Но запуск пилотируемых кораблей к МКС – это исключительно гражданская программа. Поэтому «мне сложно представить схему», по которой она бы дотировалась военным ведомством, указал Рогозин.

$80 млн включают не только доставку космонавта на МКС и его возвращение, но и обеспечение грузами его долгосрочного пребывания на станции, рассказал Рогозин. Стандартный срок пребывания на МКС составляет полгода, рекорды в целях специальных экспериментов – чуть больше года.

Туристу так долго жить на станции не нужно. Поэтому при краткосрочном посещении МКС цена как минимум будет вдвое меньше, говорит Рогозин. Еще дешевле будет облет Земли на том же корабле «Союз МС-10» без посещения МКС.

В 2001–2009 гг. РКК «Энергия» (производит корабли «Союз МС-10», входит в «Роскосмос») уже отправляла на МКС семерых человек. Один из них слетал дважды, каждый раз турист проводил в космосе 1–2 недели. Первые четыре тура стоили по $20 млн, пятый – $30 млн, шестой – восьмой – по $35 млн. МКС тогда только строилась, ее команда состояла из двух человек, а «Союз МС-10» – трехместный корабль. Потом экипаж МКС вырос до шести человек, «Союзы» стали возить по три космонавта, и для туристов места не осталось. А в этом году Рогозин написал в Twitter, что «Роскосмос» возобновит программу космического туризма как раз потому, что на кораблях «Союз МС-10» появятся свободные места.

Получается, что полет туриста на МКС за прошедшие 10 лет подорожал. Выросли цены и для астронавтов, писал в колонке для «Ведомостей» основатель проекта «Открытый космос» Виталий Егоров: цена за полет астронавта на «Союзе МС-10» начиналась с $22 млн за одно место. Когда же программа Space Shuttle завершилась, цены подскочили и потом росли, намного опережая инфляцию. К 2018 г. цена за подготовку, полет и возвращение одного астронавта достигла $82 млн. Это больше себестоимости ракеты-носителя «Союз-2.в» и трехместного корабля «Союз» для российского бюджета (около $70 млн).

Сейчас несколько компаний разрабатывают программы так называемого суборбитального туризма. Такие туры предполагают полет на высоту орбиты Юрия Гагарина (180–220 км) по незамкнутой траектории с возвращением на Землю. Полет будет длиться 15–20 минут, в том числе в невесомости 5–6 минут, и обойдется туристу в $200 000–250 000, говорится на сайте частной компании «Космокурс». Первый полет она планирует осуществить в 2025 г. Для этого она хочет разработать собственные многоразовые ракету и корабль: ракета будет выводить корабль на орбиту и возвращаться на реактивной струе, корабль будет возвращаться сам с помощью двигателей и парашютов. В марте «Космокурс» подписал соглашение с правительством Нижегородской области о строительстве в регионе космодрома для этого проекта. Инвестором «Космокурса» считается совладелец холдинга УГМК Искандер Махмудов.

Аналогичные проекты разрабатывают американские компании Virgin Galactic (входит в Virgin Group Ричарда Брэнсона) и Blue Origin (создана основателем интернет-гиганта Amazon Джеффом Безосом). Blue Origin планирует отправлять туристов по такой же технологии, как и «Космокурс». У обеих компаний туристический корабль имеет по шесть мест. У Брэнсона другая технология: специально созданный для компании двухфюзеляжный турбовинтовой самолет взлетает с ракетопланом, на определенной высоте ракетоплан отстыковывается и на собственном ракетном двигателе делает вертикальную петлю с выходом на суборбитальную высоту, затем возвращается на аэродром как самолет с использованием раскладывающихся крыльев. Ракетоплан уже совершает испытательные полеты. Но ни Virgin Galactic, ни Blue Origin не сообщают, когда планируют отправить первых туристов.

Главное препятствие всех суборбитальных проектов – законодательство, уверен человек, близкий к «Роскосмосу». Операторы таких проектов должны обеспечить и доказать регуляторам, что полеты в космос так же безопасны, как полет на самолете. Только тогда власти разрешат коммерческую продажу туров. Впрочем, в надежности пилотируемой транспортной системы «Роскосмоса» – ракеты «Союз-2.в» и корабля «Союз МС-10» – он уверен. Они проверены десятилетиями удачных пусков без жертв.

«Роскосмос» рассматривает в перспективе и другое предложение для туристов: облет Луны на корабле «Союз МС-10», рассказал Рогозин. Для этого на МКС ракетой «Ангара-5А» можно доставлять разгонный блок космического корабля, ракетой «Союз» – сам корабль, собирать их на станции и отправлять на лунную орбиту. Это обойдется дороже, чем просто посещение МКС, говорит Рогозин.