Ракета для полетов на Луну может обойтись России в 740 млрд рублей

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Создание сверхтяжелой ракеты, строительство для нее стартового стола на космодроме Восточный, производство и пуск первого экземпляра обойдутся примерно в 740 млрд руб., рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Указ о создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса президент России Владимир Путин подписал в еще феврале 2018 г., определив ее головным разработчиком Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» (РКК «Энергия»), которая входит в госкорпорацию «Роскосмос».

Сверхтяжелая ракета должна будет выводить не менее 27 т полезной нагрузки на лунную орбиту и доставлять не менее 20 т груза на поверхность Луны, рассказал Рогозин. Своей основной задачей в лунной программе «Роскосмос» считает создание лунного орбитального комплекса и изучение поверхности Луны. США для их лунной программы Gateway также будет необходима альтернативная транспортная система, которая со стопроцентной надежностью гарантирует доставку на Луну астронавтов, создать такую систему может только Россия, добавил он. Американцы ставят задачу как раз создать станцию на Луне. Бюджет Gateway составляет $21 млрд, бюджет своей лунной программы «Роскосмос» планирует защитить в этом году, сказал Рогозин.

В 2022–2025 гг. «Роскосмос» будет проводить испытания нового космического корабля. Проект называется «Федерация», но сам корабль получит другое название. В 2025 г. корабль будет готов. Но чтобы поднять его выше МКС, нужна будет сверхтяжелая ракета, объяснил Рогозин.

РКК «Энергия» летом прошлого года сообщала, что летно-конструкторские испытания сверхтяжелой ракеты планируется провести в 2028–2032 гг. Появление ракеты сверхтяжелого класса позволит создать ракетно-космический комплекс для освоения Луны. На первом этапе проекта ракета будет доставлять на лунные орбиты грузовые и пилотируемые транспортные корабли, лунные взлетно-посадочные комплексы и модули лунной орбитальной станции. Также предусмотрена высадка на поверхность Луны.

Эта ракета намного превзошла бы по грузоподъемности нынешнего лидера, ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска. Falcon Heavy может поднимать на низкую опорную орбиту Земли (около 200 км) 64 т груза, сверхтяжелая сможет поднимать 88 т или даже 108 т в зависимости от выбранного варианта, сообщала РКК «Энергия».

РКК «Энергия» в состоянии создать ракету к 2028 г. и даже раньше при условии стабильного финансирования, отметил Рогозин. Сейчас этот проект не включен в Федеральную космическую программу (ФКП), для него в ФКП нужна отдельная подпрограмма, добавил он. Первая ступень сверхтяжелой ракеты будет состоять из первых ступеней ракеты среднего класса «Союз-5» (ее также разрабатывает РКК «Энергия», ее испытания пройдут в 2022–2025 гг.), оснащенных двигателями РД-171 – до шести блоков «Союз-5». Вторая ступень сверхтяжелой ракеты будет работать на двигателях РД-181, которые пока поставлялись только для американской ракеты Atlas. Третья ступень, возможно, будет оснащена водородным двигателем, такая возможность изучается. Это позволило бы доставлять на лунную орбиту на 10 т груза больше – 37 т, рассказал Рогозин.

«740 млрд руб. – колоссальная сумма. «Роскосмос» как любая госкомпания заинтересован в освоении бюджетных средств, это проект гражданский, а не военный, значит, можно и нужно провести его независимый финансовый аудит», – говорит член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Сверхтяжелая ракета – не самоцель, а средство для лунной программы, других задач перед ней пока нет. Поэтому хорошо бы знать, какие затраты предстоят на другие составляющие программы, например, лунную орбитальную станцию – это же бюджетные средства, нагрузка на всю российскую экономику, рассуждает Ионин.

Бюджет ФКП в 2016–2025 гг. составляет 1,4 трлн руб. Сверхтяжелой ракеты и лунной программы в ФКП нет, изначально на ФКП с учетом этих программ из бюджета просили 3 трлн руб., напоминает Ионин.

Но главный вопрос – какова практическая цель освоения Луны? На него не могут ответить ни Россия, ни США, ни Китай, продолжает Ионин. $21 млрд на американскую Gateway – это очень мало, быстрых результатов с таким финансированием программа не даст и рискует быть заброшенной. Для сравнения: на работу МКС за 20 лет страны-участницы потратили около $150 млрд, говорит он. Лунную программу хотел перезапустить еще президент США Джордж Буш-младший. Но его преемник Барак Обама снова закрыл проект. Сейчас NASA нашло для Дональда Трампа какие-то новые аргументы, напоминает Ионин.

Сверхтяжелая ракета может стать самым дорогостоящим проектом «Роскосмоса». Например, на создание средней ракеты «Союз-5» РКК «Энергия» было выделено 61,2 млрд руб. Строительство первой очереди космодрома Восточный (предназначены для запуска ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», с 2016 г. состоялось четыре запуска) обошлось в 91,9 млрд руб., рассказал Рогозин. Строительство второй очереди Восточного для запуска ракет-носителей семейства «Ангара», в том числе тяжелой «Ангара-5А», обойдется в 38,8 млрд руб. Вторая очередь будет дешевле за счет того, что основным объектом строительства будет только стартовый комплекс, технический комплекс построен в рамках первой очереди.

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