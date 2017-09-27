Россия вместе с США построит космическую станцию на орбите Луны

Первые модули окололунной космической станции могут быть выведены в 2024-2026 гг. NASA

Россия вместе с США примет участие в создании окололунной станции в рамках проекта Deep Space Gateway. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики в Австралии. Первые модули окололунной космической станции могут быть выведены в 2024-2026 гг.

«На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии - Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 гг.», - сказал Комаров. По его словам, участие в проекте могут принять Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

Комаров рассказал, что главы космических агентств России и США в предварительном порядке обсудили вклады стран-участниц. Российская сторона планирует создать от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей. В «Роскосмосе» также предложили использовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую в настоящее время новую ракету-носитель сверхтяжелого класса. Директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев добавил, что кроме шлюзового модуля Россия может разработать для новой станции жилой модуль.

Руководитель «Роскосмоса» подчеркнул, что на данном этапе конкретный состав технологического, а также финансовых вкладов всех участников создания Deep Space Gateway не определен и будет обсуждаться на следующем этапе переговоров.

«Мы подписали сейчас совместное заявление о намерениях работать по проекту окололунной станции, а в дальнейшем - проработке миссий на поверхности Луны и Марса. Сам договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне», - уточнил Комаров.

Комаров добавил, что из-за присоединения к проекту Федеральная космическая программа (ФКП) на 2016-2025 г. будет пересмотрена после 2020 г. «Мы надеемся представить интересную и важную программу, докажем ее нужность и обеспечим финансирование. У нас есть понимание и надежда частично найти внешние источники финансирования этой программы. Но при этом основная задача - это государственное финансирование», - отметил гендиректор «Роскосмоса».

Федеральная космическая программа до 2025 г. была утверждена премьером Дмитрием Медведевым в 2016 г. Согласно данным сайта о федеральных целевых программах до 2025 г. на космическую программу будет потрачено 1,4 трлн руб.

Эта программа обещает значительный прогресс космонавтике (особенно российской), считает популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Наконец-то появился серьезный стимул для развития и внедрения новых технологий, которые были опробованы на «Мире» и МКС, указывает он. По экономическим причинам Россия не смогла бы реализовать лунную программу ни самостоятельно, ни при поддержке стран БРИКС, полагает Егоров. Сейчас же основная финансовая нагрузка ляжет на США, а «Роскосмос» получит важные аргументы для повышения своего финансирования в Минфине, говорит Егоров. Все обещания про Луну как российских политиков, так и американских выглядели слабо обоснованными по отдельности, но партнерство делает проект более реальным, уверен Егоров.

Но если рассматривать вопрос с точки зрения развития космонавтики, то окололунная станция выглядит слабым и неуверенным шагом вперед - по сути, мы повторяем МКС, только чуть дальше, рассуждает Егоров. Все, что для этого нужно развить, - это сверхтяжелые ракеты и межпланетные корабли. Поскольку они уже создавались еще в 60-е, сегодня это не кажется серьезным достижением и Луна и Марс становятся ближе для человека лишь незначительно, уверен Егоров.