Как «Союз» готовят к запуску на МКС

Dmitri Lovetsky / AP

Риски при при запуске ракеты, а также при стыковке корабля с МКС застрахует «Альфастрахование». Страховая сумма составляет 2,87 млрд руб., максимальная премия по договору – 135,58 млн руб. «Альфастрахование» предложила свои услуги за 121,8 млн руб., следует из извещения на портале госзакупок

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