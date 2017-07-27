Как «Союз» готовят к запуску на МКС
Запуск пилотируемого корабля с экипажем очередной длительной экспедиции запланирован на 28 июля
Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» с новым экипажем Международной космической станции запланирован на 28 июля с космодрома Байконур, сообщает «Интерфакс»
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Риски при при запуске ракеты, а также при стыковке корабля с МКС застрахует «Альфастрахование». Страховая сумма составляет 2,87 млрд руб., максимальная премия по договору – 135,58 млн руб. «Альфастрахование» предложила свои услуги за 121,8 млн руб., следует из извещения на портале госзакупок
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Члены основного экипажа: астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндольф Брезник (слева направо)
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Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-05» на пути к стартовому комплексу
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26 июля прошла проверка системы радиосвязи, проведены работы по контрольному набору стартовой готовности системы аварийного спасения экипажей и тестовая закладка массивов цифровой информации
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Астронавт NASA Рэндольф Брезник в тренажере корабля «Союз МС-05»
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