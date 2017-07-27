Наукоемкие технологии

Как «Союз» готовят к запуску на МКС

Запуск пилотируемого корабля с экипажем очередной длительной экспедиции запланирован на 28 июля
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото