Безопасность и право
Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Космос как безденежье

Программу развития космодромов урезали на треть

Перспективы пилотируемых стартов с Восточного стали более туманными

Отдельное совещание по проблемам космической отрасли прошло в понедельник под председательством президента Владимира Путина в Сочи вслед за аналогичными мероприятиями по основным разделам новой государственной программы вооружений до 2025 г. Во вступительном слове президент коснулся лишь одного аспекта космической деятельности – коммерциализации фотоснимков, получаемых спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). «Получаемые в результате зондирования данные крайне важны и для эффективной работы таких отраслей, как строительство, инфраструктура, лесное, сельское хозяйство, экология, метеорология, добыча природных ресурсов, а также для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», – заявил Путин (цитата по сайту Кремля). «Прежде всего, для этого следует наращивать орбитальную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование. К 2020 г. в ее составе должно действовать не менее 15 космических аппаратов. Это позволит проводить съемку территории России и всего земного шара», – добавил он. По словам Путина, следует «подумать о дальнейшей коммерциализации этих услуг», а «все заработанные средства, конечно, должны идти на развитие российской космической отрасли».

В настоящее время «Роскосмос» реализует проект российского аналога сервиса Google Earth по созданию сплошной цифровой модели Земли. «Создание цифровой модели земного шара – очередной шаг в рамках реализуемой нами долгосрочной стратегии по созданию современной системы геоинформационной поддержки развития экономики России», – цитируется в пресс-релизе «Роскосмоса» гендиректор этой госкорпорации Игорь Комаров. Как он заявил после совещания информагентствам, пилотные проекты «бесшовного покрытия» сервисами ДЗЗ будут реализованы за счет собственных средств «Роскосмоса» до конца этого года в Крыму и Ростовской области.

Инкассаторы будут с оружием

Инкассаторам частных банков будет разрешено носить служебное оружие во время Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. Это следует из опубликованных в понедельник поправок к указу президента об особых мерах безопасности во время этих соревнований.

По словам человека, близкого к Минобороны, на совещание были вынесены не только проблемы развития рынка геопространственной информации: самым важным вопросом было определение объемов финансирования госпрограммы развития российских космодромов до 2025 г. «С лимитом финансирования мы готовы уложиться в объем порядка 340 млрд руб. При этом произойдет определенная оптимизация стартовых сооружений», – заявил по этому поводу Комаров (цитата по ТАСС). В 2015 г. «Роскосмос» официально запросил по этой госпрограмме 900 млрд руб., в том числе 560 млрд – на развитие нового космодрома Восточный, как заявлял тогда председатель научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев. В дальнейшем эта сумма неуклонно сокращалась, но и в начале 2017 г. «Роскосмос» рассчитывал на финансирование в размере хотя бы 500 млрд руб., говорит человек, близкий к Минобороны. По его словам, столь радикальное урезание позволит относительно без проблем финансировать лишь поддержание инфраструктуры Байконура, а вот между военным космодромом в Плесецке и Восточным, похоже, развернется борьба и на ранее запланированные работы на обоих расположенных в России космодромах денег не хватит. Скорее всего, работы по созданию старта для «тяжелого» варианта ракеты «Ангара» на Свободном затянутся на более длительный период, полагает собеседник «Ведомостей».

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