Россия готова оснастить своим оборудованием космодром Кореи

«Роскосмос» поможет Республике Корее в развитии наземной космической инфраструктуры, заявил руководитель госкорпорации Игорь Комаров. По его словам, делегация «Роскосмоса» встретилась с руководством корейского космического агентства Kari на полях Международного астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия).

Комаров уточнил, что корейские партнеры в рамках развития космодрома Naro проявили интерес к партнерству с Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры. «Также обсуждались возможности взаимодействия в части развития наземной инфраструктуры, оснащения космодрома российским оборудованием», – сказал он.

Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев добавил, что на территории Кореи также может быть размещена российская наземная станция коррекции сигнала системы «Глонасс».