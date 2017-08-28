Россельхозбанк будет финансировать «Роскосмос»

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении РСХБ.

«Стороны договорились о применении комплексного банковского обслуживания, в том числе о финансировании проектов госкорпорации и ее организаций и инвестиционных программ, а также о совершенствовании системы международных и внутренних расчетов, о внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами и оказании консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах», - отмечается в сообщении.

Кроме того, «Роскосмос» получит возможность привлекать РСХБ в качестве кредитной организации для обслуживания текущей деятельности и для исполнения гособоронзаказа и экспортных контрактов.

Росимущество скоро докапитализирует РСХБ на 25 млрд руб. После допэмиссии уставный капитал РСХБ вырастет на 7,4% до 364,85 млрд руб. Средства на докапитализацию банка заложены в бюджете на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.

РСХБ ежегодно получает вливания в капитал от государства для развития кредитования сельского хозяйства. В 2015 г. банк был докапитализирован из средств бюджета на 10 млрд руб., еще 68,8 млрд руб. он получил в капитал в виде ОФЗ. В прошлом году госбанк был докапитализирован на 8 млрд руб. В этом году он провел допэмиссию в объеме 5 млрд руб.