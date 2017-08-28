«Коммерсантъ» узнал о просьбе «Роскосмоса» списать долги центра Хруничева

Руководство «Роскосмоса» обратилось в правительство с проектом доклада президенту Владимиру Путину о разрешении на списание долга Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, пишет «Коммерсантъ». В проекте также содержится поручение правительству принять соответствующие нормативные акты. С 2014 по 2017 г. центр получил 65,1 млрд руб., в том числе 15,9 млрд руб. из бюджета. Одни ежегодные выплаты по процентам превышают 5 млрд руб., говорят в «Роскосмосе». В финансово-экономическом блоке правительства инициативу не разделяют.

Ранее госкорпорация обратилась в правительство с просьбой «скорректировать программу финансового оздоровления центра имени Хруничева», рассказал 25 августа вице-премьер Дмитрий Рогозин. Источник издания уточняет, что «Роскосмосу» и Минэкономики поручено проработать «актуализированную финансовую модель» программы оздоровления центра на 2015–2025 гг. к 31 января следующего года.

Последняя программа финансового оздоровления ГКНПЦ датирована декабрем 2014 г. Тогда убытки центра от операционной деятельности центра оценивались в 11,9 млрд руб., а долги перед поставщиками — 14,7 млрд руб. Специалисты считали, что для его финансовой стабилизации достаточно 56,4 млрд руб. Их планировалось взять у ВЭБа, но госкорпорация вместо долгосрочного кредита выдала лишь бридж-кредит на 12,5 млрд руб. на два года под 2,53%. Позже Сбербанк выдал центру кредит на 9,6 млрд руб., а еще 27,1 млрд руб. от получил в виде займа от «Роскосмоса». Один из топ-менеджеров ГКНПЦ признает, что центру требуется еще около 33 млрд руб., причем в эту сумму не входит стоимость высвобождаемых земельных участков и производственных площадей в Филях.